به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در مصاحبهای کمسابقه از وجود «آتشبس عملی» با ترکیه خبر داد و با باز گذاشتن احتمال سفر به آنکارا، از تلاش برای تبدیل تماسهای امنیتی با ترکیه به روابط سیاسی رسمی سخن گفت؛ اظهاراتی که همزمان با بازآرایی قدرت در سوریه، توجهها را به آینده روابط دمشق، کردها و آنکارا جلب کرده است.
«مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF در دورهای که موازنهها در سوریه کاملاً تغییر کرده. در مصاحبهای هم به بررسی گذشته پرداخت و هم پیامهای مهمی درباره آینده ارائه داد.
عبدی در حالی که برای نخستین بار توضیحات مفصلی ارائه میکرد، با برنامه «مزیج» شبکه العربیه عربستان سعودی گفتوگو کرد.
در این مصاحبه موضوعات متعددی از جمله سقوط حکومت بشار اسد، روابط با ترکیه، مبارزه با داعش و توافقهای ادغام نظامی با دولت جدید دمشق مطرح شد.
روابط با ترکیه و احتمال سفر به آنکارا
عبدی درباره روابط با ترکیه نیز نشانههایی از نرمش نشان داد و گفت که در حال حاضر نوعی آتشبس برقرار است و حمله مستقیمی صورت نمیگیرد.
او افزود که ترجیح میدهند روابط با ترکیه از طریق دمشق مدیریت شود. در پاسخ به سؤال مجری که پرسید: «آیا ممکن است بهزودی شما را در آنکارا ببینیم؟»
عبدی پاسخ داد: «چرا که نه؟ همهچیز ممکن است.»
او افزود: «ترجیح میدهیم روابطمان با ترکیه را از طریق دمشق پیش ببریم. این برای ما بهتر است، چون جنبهای ملی و شفاف دارد. این موضوع را در آخرین دیدارمان با احمد الشرع نیز مطرح کردیم. موضع دولت سوریه درباره این موضوع (میانجیگری با ترکیه) مثبت است. اگر بپرسید احمد الشرع در نزدیک شدن دیدگاهها نقش دارد؟ بله، این مسئله را با او مورد گفتوگو قرار دادیم.»
مظلوم عبدی ادامه داد: «میتوانم بگویم اکنون نوعی آتشبس میان ما وجود دارد. در دوره اخیر، از سوی طرف ترک حمله مستقیمی علیه نیروها یا مسئولان ما صورت نگرفته است. تماسهایی میان ما وجود دارد و فعلاً این تماسها در سطح امنیتی و اطلاعاتی است. اما تلاش میکنیم آن را به سطح رسمی و سیاسی برسانیم.»
دیدارهای پایانی با اسد؛ به توصیههای ما گوش نداد
مظلوم عبدی تصریح کرد که در سالهای آغاز بحران سوریه دو بار شخصاً با بشار اسد دیدار کرده است.
او توضیح داد که به اسد پیشنهاد داده بود نام کشور از «جمهوری عربی سوریه» به «جمهوری سوریه» تغییر کند، اما اسد با تأکید بر عربگرایی این پیشنهاد را رد کرد.
عبدی گفت: «اسد از واقعیتها جدا شده و متکبر بود و هرگز به راهحل سیاسی تن نداد.»
صفحهای تازه با احمد الشرع: توافق رمضان
یکی از مهمترین بخشهای مصاحبه، توضیحات عبدی درباره روابطش با احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه بود.
عبدی تأیید کرد که با الشرع در دمشق دیداری محرمانه داشته و سپس توافقی موسوم به «توافق رمضان» یا «تفاهمنامه ۱۰ مارس» را امضا کردهاند.
او گفت این توافق پایهای برای یافتن راهحل در سراسر سوریه، بهویژه درباره مسئله کردها، فراهم کرده است.
عبدی تأکید کرد که این توافق بدون دخالت بازیگران خارجی و کاملاً میان طرفهای سوری انجام شده و هیچ مقام آمریکایی در مذاکرات حضور نداشته است.
او افزود روند ادغام نیروهای SDF در ارتش ملی سوریه با حساسیت ادامه دارد و گفت: «اولویت من تکمیل موفقیتآمیز این روند ادغام است.»
به ما خیانت شد؛ روند عقبنشینی از دیر حافر
عبدی بیان کرد که تصمیم SDF برای عقبنشینی از برخی مناطق مانند دیر حافر و شیخ مقصود بهمنظور جلوگیری از خونریزی بیشتر اتخاذ شد.
اما او ادعا کرد هنگام عقبنشینی، برخی گروهها به نیروهایشان حمله کردند و این را «خیانت» توصیف کرد.
به گفته او، این موضوع را با احمد الشرع مطرح کرده و انتظار «اعاده حیثیت» و «عذرخواهی» دارند.
دیگر محورهای مهم مصاحبه
درآمدهای نفتی: عبدی گفت درآمد نفت مناطق تحت کنترلشان در شرایط جنگی صرف دفاع و خدمات شده، اما وجود خطاهای مدیریتی را نیز پذیرفت.
مبارزه با داعش: او مقاومت کوبانی را نقطه عطفی برای کل خاورمیانه دانست و گفت نخستین تماسها با آمریکا در همان دوره آغاز شد.
آینده سیاسی: در پاسخ به این پرسش که آیا پستی رسمی در دولت دمشق به او پیشنهاد شده، پاسخ مستقیمی نداد اما گفت ارادهای برای همکاری مشترک وجود دارد.
