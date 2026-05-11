بیمه شدن هزار کارگر ساختمانی در ارومیه/ ضرورت بازنگری در وضعیت معیشتی بازنشستگان

به گزارش کردپرس، حاکم ممکان با اشاره به دیدار و گفت و گوی خود با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به خانه ملت گفت: در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با معاونین و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مجموعه‌ای از دغدغه‌های ملی و منطقه‌ای نمایندگان درباره عملکرد این سازمان مطرح شد؛ موضوعاتی که به گفته دکتر ممکان، بازتاب مستقیم مطالبات مردم در سراسر کشور و به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار است.

نماینده ارومیه در مجلس در این نشست با اشاره به پیگیری های مجلس برای بیمه نمودن ۵۰ هزار کارگر ساختمانی با سهم حق بیمه ۱۳ درصد، گفت: با پیگیری های لازم بیمه نمودن یکهزار کارگر ساختمانی فاقد بیمه شهرستان ارومیه مورد موافقت سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت.

کمبود تجهیزات و ضعف زیرساخت درمانی در مراکز تامین اجتماعی

ممکان به انتقاد از کیفیت خدمات درمانی در درمانگاه‌ها و مراکز ملکی تأمین اجتماعی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از نارضایتی‌های مردمی مربوط به کمبود تجهیزات، ازدحام بیماران، کمبود نیروی انسانی و ضعف زیرساخت‌های درمانی است؛ مشکلاتی که در شهرهایی مانند ارومیه به دلیل محدودیت ظرفیت‌های درمانی، با شدت بیشتری احساس می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی در ارومیه افزود: تسریع در توسعه بیمارستان امام رضا (ع) و همچنین آغاز عملیات اجرایی دومین بیمارستان تأمین اجتماعی در این شهر، یک مطالبه جدی و انباشته مردم است و باید در اولویت برنامه‌های سازمان قرار گیرد تا پاسخگوی حجم بالای مراجعات بیمه‌شدگان باشد.

پایین بودن حقوق مستمری‌بگیران

نماینده ارومیه در مجلس همچنین با اشاره به مشکلات معیشتی بازنشستگان، پایین بودن حقوق مستمری‌بگیران را یکی از چالش‌های مهم دانست و گفت: در شرایط افزایش هزینه‌های زندگی، بازنگری در وضعیت معیشتی بازنشستگان یک ضرورت فوری است.

ممکان به موضوع بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و تصریح کرد: این قشر از زحمتکش‌ترین گروه‌های جامعه هستند که با وجود ماهیت پرخطر شغل خود، همچنان با مشکلات جدی در پوشش بیمه‌ای، سهمیه‌بندی‌ها و دسترسی به خدمات مواجه‌اند و لازم است سازمان تأمین اجتماعی با رویکردی عادلانه‌تر نسبت به ساماندهی و گسترش پوشش بیمه‌ای آنان اقدام کند.

تأخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و پزشکان

ممکان تأخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و پزشکان را از دیگر مسائل مهم عنوان کرد و افزود: این تأخیرها موجب اختلال در چرخه خدمات درمانی و کاهش کیفیت خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان شده و نیازمند اصلاح فوری فرآیندهای مالی است.

نماینده ارومیه در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات سازمان در پرداخت به‌موقع حقوق‌ها، عیدی‌ها و رسیدگی به بیمه بیکاری در شرایط خاص کشور، تأکید کرد: این اقدامات مثبت است اما کافی نیست و باید هم‌زمان اصلاحات ساختاری و حل مشکلات مزمن در دستور کار جدی قرار گیرد.

ممکان خاطرنشان کرد: تأمین اجتماعی یکی از ارکان اصلی امنیت اجتماعی کشور است و توسعه خدمات درمانی، تقویت معیشت بازنشستگان، ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی و تکمیل پروژه‌های درمانی در ارومیه باید به‌عنوان اولویت‌های فوری این سازمان دنبال شود./