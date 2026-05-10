راهنمای جامع تعمیر، اجاره و خرید لوازم دستگاه اکسیژن ساز خانگی: نکات کلیدی برای بیماران تنفسی در سال 2026

در دنیای امروز، با افزایش بیماری‌های تنفسی مانند COPD، آسم و مشکلات ریوی ناشی از آلودگی هوا یا عفونت‌های ویروسی، دستگاه اکسیژن ساز خانگی به یکی از ابزارهای ضروری برای بسیاری از بیماران تبدیل شده است.

تعمیر دستگاه اکسیژن ساز

این دستگاه‌ها با تغلیظ اکسیژن هوا، سطح اکسیژن خون را افزایش می‌دهند و کیفیت زندگی بیماران را بهبود می‌بخشند. اما نگهداری، تعمیر و انتخاب درست این تجهیزات می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. در این راهنمای جامع، به بررسی تعمیر دستگاه اکسیژن ساز، اجاره دستگاه اکسیژن، خرید لوازم جانبی و نکات کلیدی برای بیماران تنفسی در سال ۱۴۰۴ می‌پردازیم. هدف ما ارائه اطلاعات کاربردی است تا بتوانید تصمیمات آگاهانه بگیرید و از خدمات معتبر مانندتعمیر تجهیزات پزشکی سرویس تجهیز بهره ببرید.

دستگاه اکسیژن ساز خانگی چیست و چگونه کار می‌کند؟

دستگاه اکسیژن ساز خانگی یک وسیله الکتریکی است که هوای محیط را می‌گیرد، نیتروژن آن را جدا می‌کند و اکسیژن خالص (تا ۹۵%) تولید می‌کند. این دستگاه‌ها معمولاً در دو نوع ثابت (برای استفاده خانگی) و پرتابل (قابل حمل) موجود هستند. ظرفیت آن‌ها از ۵ لیتری تا ۱۰ لیتری متغیر است و برای بیماران با نیاز اکسیژن مداوم ایده‌آل هستند.

اجزای اصلی دستگاه اکسیژن ساز

کمپرسور: موتور اصلی که هوا را فشرده می‌کند.

فلومتر: تنظیم‌کننده جریان اکسیژن.

شیرهای برقی: کنترل‌کننده جریان گاز.

زئولیت : ماده جاذب نیتروژن.

فیلترها: برای تصفیه هوا.

لیوان رطوبت‌ساز: برای مرطوب کردن اکسیژن خروجی.

برندهای محبوب در ایران شامل نایدک (Nidek) آمریکایی، فیلیپس (Philips)، دویل‌بیس (Devilbiss) و برندهای ایرانی مانند اکساز (Oxas) و اینوکسی (Inoxy) هستند. قیمت دستگاه‌های ۵ لیتری در سال ۱۴۰۴ از حدود ۲۰ میلیون تومان شروع می‌شود و تا ۴۴ میلیون تومان برای مدل‌های پیشرفته می‌رسد. انتخاب برند مناسب بستگی به نیاز بیمار دارد؛ مثلاً مدل‌های کم‌صدا برای استفاده شبانه‌روزی ترجیح داده می‌شوند.

مشکلات رایج دستگاه اکسیژن ساز و راهنمای تعمیر

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های نگهداری دستگاه، شناخت مشکلات رایج و تعمیر به‌موقع است. طبق بررسی‌ها، بیش از ۷۰% مشکلات با تعمیر ساده حل می‌شوند و نیازی به تعویض دستگاه نیست. در ادامه، به مشکلات شایع و هزینه‌های تقریبی تعمیر در سال ۱۴۰۴ می‌پردازیم.

علائم خرابی دستگاه اکسیژن ساز

کاهش سطح اکسیژن: اغلب به دلیل فرسودگی زئولیت یا گرفتگی فیلترها. اگر خلوص اکسیژن زیر ۹۰% باشد، بیمار احساس خستگی می‌کند.

صدای غیرعادی کمپرسور: مانند صدای زیاد یا داغ شدن، که نشان‌دهنده خرابی واشر پیستون یا موتور است.

بوی نامطبوع: ناشی از آلودگی فیلترها یا نشتی.

خاموش شدن ناگهانی: مشکل در شیرهای برقی یا مدار الکتریکی.

نشتی اکسیژن: از اتصالات یا لیوان رطوبت‌ساز.

طبق اطلاعات از مراکز تعمیر اکسیژن ساز مانند سرویس تجهیز، خطاهای رایج شامل کاهش خلوص (به دلیل زئولیت فرسوده) و صدای کمپرسور هستند. برای عیب‌یابی اولیه، دستگاه را ریست کنید (دکمه اورلود را فشار دهید). اگر مشکل حل نشد، به متخصص مراجعه کنید.

تعمیر کمپرسور دستگاه اکسیژن ساز

کمپرسور قلب دستگاه است و خرابی آن شایع‌ترین مشکل (حدود ۴۰% موارد) است. علت‌ها شامل استفاده طولانی بدون سرویس یا گردوغبار است. هزینه تعمیر کمپرسور در تهران حدود ۲-۵ میلیون تومان است و ۲-۳ روز زمان می‌برد. برای تعمیر، قطعات اورجینال استفاده کنید تا گارانتی حفظ شود. در تعمیر دستگاه اکسیژن ساز سرویس تجهیز، خدمات با ضمانت ارائه می‌شود.

تعمیر فلومتر دستگاه اکسیژن ساز

فلومتر جریان اکسیژن را تنظیم می‌کند. مشکلات رایج شامل عدم دقت یا نشتی است. هزینه تعمیر فلومتر حدود ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان است. آموزش ساده: فلومتر را بررسی کنید و اگر کثیف است، تمیز کنید. اما برای تعمیر حرفه‌ای، به مراکز معتبر مراجعه کنید.

تعمیر شیرهای برقی دستگاه اکسیژن ساز

شیرهای برقی جریان گاز را کنترل می‌کنند. خرابی آن‌ها باعث نشتی یا قطع اکسیژن می‌شود. تعویض شیر برقی حدود ۱-۲ میلیون تومان هزینه دارد. نکته کلیدی: شیرهای برقی را هر ۶ ماه چک کنید تا از عملکرد ۲۴ ساعته اطمینان حاصل شود.

هزینه‌های تعمیر در سال ۱۴۰۴

تعمیر کمپرسور: ۲-4 میلیون تومان.

تعمیر فلومتر: ۵۰۰ هزار – ۱ میلیون تومان.

تعویض زئولیت: ۱-۳ میلیون تومان.

سرویس کلی: 8۰۰ هزار تومان.

در تهران، انتخاب مرکز معتبر مانند سرویس تجهیز، صرفه‌جویی در زمان و هزینه را تضمین می‌کند.

اجاره دستگاه اکسیژن ساز: گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه برای نیازهای موقت

اگر نیاز به دستگاه موقتی دارید (مثلاً پس از جراحی یا عفونت تنفسی)، اجاره بهترین گزینه است. در سال ۱۴۰۴، با افزایش قیمت خرید (از ۲۰ میلیون تومان)، اجاره محبوب‌تر شده است.

مزایای اجاره دستگاه اکسیژن

صرفه اقتصادی: قیمت ماهانه کمتر از خرید.

پشتیبانی ۲۴ ساعته: شامل نصب، آموزش و سرویس.

بدون نیاز به نگهداری بلندمدت: ایده‌آل برای بیماران کرونایی یا COPD.

قیمت اجاره دستگاه اکسیژن ساز در تهران

اجاره ماهانه ۵ لیتری (نایدک یا فیلیپس): ۱-۲ میلیون تومان.

اجاره هفتگی: ۸۰۰ هزار – ۱.۶ میلیون تومان.

اجاره روزانه: ۲۰۰-۶۵۰ هزار تومان.

برای مدل‌های ۱۰ لیتری، قیمت ماهانه تا ۲.۵ میلیون تومان می‌رسد.

نکات کلیدی برای اجاره

مشاوره با پزشک: جریان مورد نیاز (لیتر در دقیقه) را مشخص کنید. انتخاب برند: مدل‌های کم‌صدا مانند دویل‌بیس برای شبانه‌روزی. شرایط قرارداد: بدون چک، با پشتیبانی و تعویض در صورت خرابی. نصب و آموزش: تکنسین باید دستگاه را در منزل تنظیم کند. کپسول پشتیبان: برای قطع برق، اجاره با باتری یا کپسول توصیه می‌شود.

در اجاره دستگاه اکسیژن ساز سرویس تجهیز، خدمات شبانه‌روزی با قیمت مناسب ارائه می‌شود. این گزینه برای بیماران تنفسی که نیاز فوری دارند، ایده‌آل است.

خرید لوازم جانبی دستگاه اکسیژن ساز: راهنمایی برای انتخاب بهترین قطعات

لوازم جانبی نقش کلیدی در عملکرد دستگاه دارند. خرید قطعات اورجینال عمر دستگاه را افزایش می‌دهد.

لوازم جانبی ضروری

فیلترها: برای تصفیه هوا. قیمت فیلتر هوا حدود ۲۰۰-۵۰۰ هزار تومان. برندهای Nidek یا Yuwell محبوب هستند.

زئولیت: جاذب نیتروژن. تعویض هر ۱-۲ سال، قیمت ۱-۳ میلیون تومان.

لیوان رطوبت‌ساز : برای جلوگیری از خشکی بینی. قیمت لیوان اکسیژن ساز حدود ۳۸۰ هزار تومان (با تخفیف از ۴۰۰ هزار).

کانول بینی و ماسک: برای انتقال اکسیژن. قیمت ۱۰۰-۳۰۰ هزار تومان.

شیر برقی و کمپرسور یدکی: برای تعمیرات سریع

برندهای محبوب در ایران: نایدک، فیلیپس، اکساز (ایرانی با گارانتی ۲ ساله)

نکات کلیدی برای بیماران تنفسی در استفاده از دستگاه اکسیژن ساز

برای بیماران تنفسی، ایمنی و کارایی اولویت است. در سال ۱۴۰۴، با توجه به آلودگی هوا در شهرهایی مانند تهران، نکات زیر ضروری هستند:

سرویس منظم: هر ۶ ماه دستگاه را چک کنید تا از کاهش خلوص جلوگیری شود.

2. محیط مناسب: دستگاه را در جای خنک و بدون گردوغبار قرار دهید.

3. پشتیبانی برق: از UPS یا کپسول پشتیبان استفاده کنید.

4. مراقبت از لوازم: لیوان را روزانه تمیز کنید تا از عفونت جلوگیری شود.

5. علائم هشدار: اگر اکسیژن زیر ۹۰% شد، فوراً تعمیر کنید.

6. انتخاب ظرفیت: برای بیماران COPD، ۵ لیتری کافی است؛ برای شدیدتر، ۱۰ لیتری.

7. هزینه‌های جانبی: بودجه برای سرویس سالانه (۵۰۰ هزار تومان) در نظر بگیرید.

8. مشاوره پزشکی: همیشه با پزشک هماهنگ باشید.

نتیجه‌گیری: انتخاب هوشمند برای سلامتی بهتر

دستگاه اکسیژن ساز خانگی ابزاری حیاتی برای بیماران تنفسی است. با تعمیر به‌موقع، اجاره مقرون‌به‌صرفه و خرید لوازم باکیفیت، می‌توانید کیفیت زندگی را افزایش دهید. در سال 1405، با افزایش تقاضا، انتخاب مراکز معتبر مانند تعمیر تجهیزات پزشکی سرویس تجهیز ضروری است.