در تاریخ صنعت لوازم خانگی ایران، نام‌های محدودی وجود دارند که فراتر از هویت تجاری خود، به یک واژه عمومی برای نامیدن یک محصول تبدیل شده‌اند. همان‌گونه که بسیاری از مردم هنوز هم به یخچال «جنرال» می‌گویند، در دنیای هودهای آشپزخانه نیز این جایگاه به نام «کن» اختصاص دارد. اما این محبوبیت ریشه در چه چیزی دارد و چرا پس از چهار دهه، هنوز هم وقتی صحبت از خرید هود می‌شود، ذهن بسیاری از ما به سمت «هود کن» می‌رود؟ پاسخ این پرسش را باید در تاریخچه این برند، رویکرد استانداردسازی از صفر، نوآوری مستمر و ارائه محصولاتی یافت که همگام با فناوری روز جهان، نیازهای خاص آشپزخانه ایرانی را نیز در نظر گرفته‌اند.

اکنون از نخستین روزی که هود آشپزخانه در ایران تولید شد، بیش از ۴۰ سال می‌گذرد. این اتفاقی بود که با راه‌اندازی کارخانه تولید هود کن در ایران افتاد. تولید محصول هود در بازار داخلی در آن ایام به‌قدری نوآورانه بود که متخصصان شرکت لوازم خانگی کن ناگزیر بودند خود نسبت به تدوین استانداردهای تولید هود در کشور اقدام کنند. این ریل‌گذاری صحیح سبب شد بعدها دیگر تولیدکنندگان داخلی هود با رعایت همان استانداردها موفق به عرضه محصول هود در بازار داخلی شوند. از همین رو است که اساساً در بازار ایران، هود را با نام «هود کن» می‌شناسند. این میراث و اعتماد، حاصل نگاه بلندمدتی است که کیفیت و استاندارد را فدای سود آنی نکرده است.

قلب قدرتمند و بی‌صدا؛ موتور توربو ایتالیایی

یکی از دغدغه‌های اصلی هر خریداری هنگام انتخاب پیدا کردن تعادل میان قدرت مکش و صدای تولیدی است. یک هود باید آنقدر قدرت داشته باشد که بخار، دود و بوی غذا را به سرعت از آشپزخانه خارج کند، اما در عین حال آنقدر پرصدا نباشد که صحبت کردن در آشپزخانه یا تماشای تلویزیون را مختل کند. هودهای کن برای حل همین معادله دشوار، از پیشرفته‌ترین موتورهای موجود در جهان بهره می‌برند. موتور به‌کار گرفته شده در هودهای کن از نوع توربو با فناوری روز ایتالیا و سوپر سایلنت (به معنای بی‌صدا یا فوق‌العاده کم‌صدا) است. قدرت مکش موتورهای هود کن حدود ۷۰۰ متر مکعب بر ساعت است که این توان، نوعی معیار در تولید هودهای سوپرسایلنت دنیاست.

برای درک بهتر این عدد باید گفت که یک آشپزخانه معمولی با حجم ۵۰ تا ۸۰ متر مکعب، با چنین هودی در کمتر از ده دقیقه کاملاً تصفیه می‌شود. اما نکته مهم اینجاست که رسیدن به این قدرت مکش در کنار صدای پایین، یک چالش مهندسی بزرگ است. زیرا اگر بخواهیم قدرت موتور هود را افزایش دهیم، در این صورت صدای موتور هود افزایش چشمگیری خواهد داشت

فیلتر سه‌لایه آلومینیومی؛ شستشو بدهید، هودتان نو می‌شود

یکی از ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین کارهایی که هر کاربر هود می‌تواند برای حفظ عملکرد مطلوب دستگاه خود انجام دهد، تمیز کردن منظم فیلتر آن است. فیلتر مانند یک صافی عمل می‌کند که ذرات چربی و دود را پیش از ورود به موتور و خروج از لوله، به دام می‌اندازد. اگر فیلتر کثیف و پر از چربی شود، هوا به سختی از آن عبور می‌کند و هود مجبور می‌شود با فشار بیشتر کار کند که نتیجه آن کاهش مکش، افزایش صدا و مصرف بیشتر برق است. کن این فرایند تمیزکاری را تا حد امکان برای کاربران ساده کرده است. شست‌وشوی فیلترها به صورت دستی با آب گرم و مایع ظرفشویی یا با ماشین ظرفشویی (در سیکل ملایم و دمای پایین) می‌تواند انجام شود.

فیلتر هود کن ، سه‌لایه و آلومینیومی است. ساختار سه‌لایه به معنای وجود سه صفحه آلومینیومی موج‌دار روی هم است که سطح تماس بسیار بالایی با هوای عبوری ایجاد می‌کند و ذرات چربی را بسیار کارآمدتر از فیلترهای تکی جذب می‌نماید. همچنین به دلیل آلومینیومی بودن، این فیلترها در صورت شستشو زنگ نمی‌زنند. زنگ زدگی یکی از مشکلات رایج فیلترهای آهنی یا فولادی بی کیفیت است که پس از چند بار شستشو، زرد و زبر می‌شوند و حتی ممکن است ذرات زنگ زده وارد موتور هود شوند.

رقابت با ایتالیا و صادرات به پنج قاره

شاید برخی گمان کنند که هودهای ایرانی در سطح محصولات ایتالیایی یا آلمانی نیستند، اما کن با عملکرد و استانداردهای خود این باور را به چالش کشیده است. برندهایی همچون الیکا، فابر و تفال از خوشنام‌ترین برندهای اروپایی در بازار بین‌المللی لوازم آشپزخانه هستند. الیکا (Elica) ایتالیا یکی از بزرگترین و معتبرترین تولیدکنندگان هود در جهان به شمار می‌رود و محصولاتش در صدها کشور فروخته می‌شود. ما در کن معتقدیم آنچه در این مجموعه تولید می‌شود، از نظر کیفیت، زیبایی و فناوری‌های به کار گرفته شده می‌تواند رقیبی سرسخت برای محصولات ایتالیایی الیکا باشد. این ادعا بر چه اساسی است؟ بر اساس استفاده از همان موتورهای توربو ایتالیایی، رعایت استاندارد CE اروپا، طراحی به روز و مشابه، و انجام آزمایش‌های کیفی سختگیرانه.

تفاوت اصلی در قیمت است. کن محصولات خود را با قیمت کمتر از نصف محصولات الیکا، ضمانت ۲۴ ماهه و با خدمات پس از فروش گسترده در سراسر کشور عرضه می‌کند. به عبارت دیگر، شما برای دریافت کیفیتی نزدیک به بهترین محصولات اروپایی، نیازی به پرداخت هزینه گمرک، حمل و نقل بین‌المللی و حاشیه سود برند خارجی ندارید و علاوه بر آن، خدمات پس از فروش در شهر خودتان در دسترس است. برای رسیدن به این سطح از کیفیت، هود آشپزخانه کن از آزمایش‌های دقیقی سربلند بیرون آمده‌اند تا بتوانند انتخاب شما باشند. این آزمایش‌ها شامل تست مکش در شرایط مختلف، تست صدای طولانی مدت، تست حرارت، تست پاشش چربی، تست نوسان ولتاژ و هزاران ساعت کار مداوم در آزمایشگاه است. نتیجه این تلاش‌ها، محصولی است که نه تنها در ایران، بلکه در بازارهای جهانی نیز حرف برای گفتن دارد. استفاده از قطعات و مواد اولیه درجه یک، کیفیت طراحی بالا و تنوع در سبد محصولات، مزیت‌های رقابتی تعیین‌کننده‌ای برای محصولات کن است.

هود کن؛ میراثی از استاندارد، آینده‌ای از نوآوری

چهار دهه پیش، کن با تولید اولین هود آشپزخانه در ایران، نه تنها یک محصول جدید به بازار معرفی کرد، بلکه مسیر صنعتی تازه‌ای را در کشور گشود. تدوین استانداردهای تولید هود از صفر، آن هم توسط خود متخصصان کن، نشانگر تعهدی فراتر از سودآوری کوتاه‌مدت بود. امروز، همان نگاه پیشگامانه همچنان در کن زنده است. از موتورهای توربو سوپرسایلنت ایتالیا گرفته تا فیلترهای سه‌لایه آلومینیومی قابل شستشو، از ترموگاردهای ایمنی و محافظ ولتاژ گرفته تا هودهای آسانسوری و جزیره‌ای بدون دودکش، کن نشان داده است که «پیشگامی» یک حادثه نیست، یک استراتژی مستمر است. تنوع بیش از ۳۰ مدل مختلف از کشویی و مخفی تا مورب و باکسی، این امکان را به هر خانواده ایرانی می‌دهد که دقیقاً متناسب با بودجه، سلیقه و معماری آشپزخانه خود انتخاب کند. و مهمتر از همه، هودهای کن دیگر فقط یک محصول داخلی خوب نیستند، بلکه با دریافت گواهینامه CE و صادرات به پنج قاره، به یک برند جهانی تبدیل شده‌اند. آنها در کنار برندهایی مثل الیکا و فابر ایستاده‌اند، با کیفیتی رقابتی و قیمتی کمتر از نصف.

منبع : ساتک پلاس