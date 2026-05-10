سامانه بارشی جدید از امروز وارد کردستان می شود

به گزارش کرد پرس، بر اساس پیش بینی های اداره کل هواشناسی کردستان، پیامد فعالیت این سامانه، افزایش ابر، وزش باد گاهی شدید، رگبار باران و وقوع رعد و برق در اغلب مناطق استان خواهد بود و در برخی نقاط نیز احتمال بارش های پراکنده وجود دارد.

طبق این گزارش، تا روز دوشنبه شرایط جوی استان ناپایدار بوده و وزش باد همراه با افزایش ابر و رگبارهای موقت در برخی شهرستان ها پیش بینی می شود.

همچنین از روز سه شنبه با تقویت شرایط ناپایدار جوی، موج جدیدی از بارش ها وارد استان خواهد شد که تا پایان روز چهارشنبه تداوم دارد و می تواند موجب تشدید بارندگی ها و افزایش سرعت وزش باد در مناطق مختلف کردستان شود.

هواشناسی کردستان به شهروندان توصیه کرده است با توجه به احتمال وقوع رعد و برق و وزش باد شدید، از حضور غیرضروری در ارتفاعات و حاشیه رودخانه ها خودداری کنند.