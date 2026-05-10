۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۴

۵۹۶ بیمار خاص جدید در کردستان شناسایی شد

سرویس کردستان - مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: سال گذشته ۵۹۶ بیمار خاص جدید در استان شناسایی و در سامانه های حمایتی ثبت شدند که بیشترین آمار مربوط به بیماران دیالیزی با ۲۶۴ مورد جدید بوده است.

به گزارش کرد پرس، لیلا قنبری در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در سال گذشته علاوه بر ۲۶۴ بیمار جدید دیالیزی، ۱۶۳ بیمار مبتلا به ام اس، ۱۹ بیمار سیستیک فیبروز (CF)، ۱۱ بیمار اوتیسم، سه بیمار SMA، سه بیمار نقص ایمنی اولیه، ۶ بیمار هموفیلی، ۱۲ بیمار پیوند کبد، ۵۲ بیمار پیوند کلیه، یک بیمار EB، دو بیمار پیوند قلب و یک بیمار پیوند قرنیه در سامانه ثبت و برای دریافت خدمات حمایتی به بیمه ها معرفی شدند.

وی با اشاره به خدمات درمانی و حمایتی ارائه شده به بیماران خاص در استان افزود: سال گذشته ۱۳ هزار و ۳۷۷ فاکتور انعقادی به ارزش ۷۲۰ میلیارد ریال میان بیماران هموفیلی توزیع شد و همچنین داروهای اختصاصی بیماران مبتلا به CF به ارزش حدود ۲ میلیارد تومان به صورت رایگان در اختیار این بیماران قرار گرفت.

مسئول بیماری های خاص معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: در همین مدت ۱۳۸ بیمار از خدمات رایگان دندانپزشکی بهره مند شدند، ۱۷۹ بیمار مبتلا به ام اس خدمات MRI رایگان دریافت کردند و ۱۵ بیمار نیز برای بررسی ازکارافتادگی به کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی معرفی شدند.

قنبری از اجرای بسته خدمتی ویژه بیماران مبتلا به اختلالات عصبی ـ عضلانی برای نخستین بار در استان خبر داد و ادامه داد: سال گذشته بسته خدمتی چهارگانه بیماری های نوروماسکولار ابلاغ و اجرایی شد و بیماران مشمول این طرح، نشان صعب العلاج دریافت کردند.

وی یادآور شد: بیماری های مشمول این بسته شامل گیلن باره، میاستنی گراو، بیماری عصب حرکتی (ALS) و اختلال طیف التهاب عصب بینایی و نخاعی (NMO) است که خدمات درمانی و حمایتی ویژه ای برای آنان تعریف شده است.

مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیان کرد: راه اندازی آزمایشگاه مرجع بیماران خاص، تشکیل نخستین کارگروه استانی بیماری های خاص و تصویب راه اندازی سامانه الکترونیک دندانپزشکی از مهم ترین اقدامات انجام شده در حوزه بیماران خاص استان طی سال ۱۴۰۴ بوده است.

