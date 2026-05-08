آزادی ۲۳۲ زندانی عضو SDF در چارچوب توافق این نیروها و دولت موقت سوریه

سرویس سوریه - چهارمین گروه از زندانیان عضو SDF زندانی در زندانهای دولت موقت سوریه شامل ۲۳۲ نفر آزاد شدند.
به گزارش کردپرس، چهارمین گروه از زندانیان عضو نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) زندانی در زندانهای دولت موقت سوریه شامل ۲۳۲ نفر، در چارچوب توافق میان SDF و دولت موقت، آزاد و با استقبال خانوادهها و مردم در شهر حسکه روبهرو شدند.
به نوشته آژانس خبری هاوار، این آزادی در چارچوب توافق ۲۹ ژانویه میان SDF و دولت موقت سوریه انجام شد. بر اساس این توافق، چهارمین گروه از زندانیان که شامل ۲۳۲ نفر بود، آزاد شدند.
این افراد در منطقه چهاراه سباخ شهر حسکه با حضور خانوادهها، مردم و فرماندهان نیروهای آسایش با شور و استقبال گسترده مورد استقبال قرار گرفتند.
پیش از این نیز در قالب همین توافق، گروههای دیگری از زندانیان آزاد شده بودند؛ گروه نخست در ۱۰ مارس ۲۰۲۶ شامل ۱۰۰ نفر، گروه دوم در ۱۹ مارس با ۳۰۰ نفر و گروه سوم در ۱۱ آوریل با ۴۰۰ نفر آزاد شده بودند.
