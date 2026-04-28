ایمن سازی ۳۴۰ نقطه حادثه خیز در راه های کردستان اجرا شد

به گزارش کرد پرس، رامین محمودی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: کاهش حوادث جاده ای از اولویت های اصلی این مجموعه است و در این راستا طرح های گسترده ای اجرا شده است.

وی اظهار کرد: در سال گذشته حدود چهار هزار و ۳۰۰ کیلومتر از راه های استان خط کشی و ۳۷۰ کیلومتر نیز روکش آسفالت و لکه گیری شده است.

معاون راهداری و حمل ونقل جاده ای کردستان افزود: در فصل زمستان نیز حدود ۲۰۰ هزار کیلومتر-باند از راه های استان برف روبی شده که معادل ۱۵ درصد کل عملیات برف روبی کشور است.

محمودی با اشاره به عامل انسانی در تصادفات، ادامه داد: ۹۳ درصد تصادفات جاده ای ناشی از خطای انسانی است و رعایت قوانین می تواند نقش مهمی در کاهش حوادث داشته باشد.