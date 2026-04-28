فرماندار مریوان: برندسازی گردشگری زریبار در دستور کار قرار گرفت

به گزارش کرد پرس، نژاد جهانی در جلسه تخصصی توسعه گردشگری روستاهای حاشیه زریبار، گفت: حرکت به سمت برندسازی محور گردشگری زریبار باید در قالب یک طرح یکپارچه و منسجم دنبال شود.

وی اظهار کرد: زریبار به عنوان نماد هویتی مریوان باید به عنوان یک شخصیت گردشگری تعریف و در سطح ملی و فراملی معرفی شود.

فرماندار مریوان با اشاره به ظرفیت های منطقه، افزود: این شهرستان از استعدادهای کم نظیری در حوزه گردشگری برخوردار است که با برنامه ریزی هدفمند می توان آن ها را به فرصت های پایدار اقتصادی تبدیل کرد.

جهانی ادامه داد: ایجاد ساختار مدیریتی منسجم و مشارکت جوامع محلی از ارکان موفقیت توسعه گردشگری در این منطقه است.

وی یادآور شد: با جذب اعتبارات هدفمند، زمینه اشتغال زایی پایدار برای ساکنان روستاهای حاشیه زریبار فراهم خواهد شد.