بانک ها مسیر سرمایه گذاری در کردستان را تسهیل کنند

به گزارش کرد پرس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در این جلسه با اشاره به اهمیت مبادلات مرزی، گفت: بازگشایی بازارچه مرزی سیف، در شرایط اقتصادی کنونی گامی ارزشمند است و این موضوع به طور جدی در سطح استان پیگیری می شود.

ارسلان ازهاری با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت های مرتبط با توسعه مبادلات مرزی، افزود: اخذ مجوز ساخت گمرک سقز و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از سوی سازمان گمرکات کشور باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به نیاز واحدهای تولیدی به مواد اولیه، اظهار کرد: تسهیل واردات اقلام موردنیاز واحدهای تولیدی از جمله ژنراتورهای برقی و مواد اولیه کارخانه ها از مرز سیف، به عنوان یکی از اولویت ها در حال پیگیری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین احداث «روستا بازار» را از نیازهای ضروری شهرستان سقز دانست و ادامه داد: جهاد کشاورزی باید راه اندازی گلخانه های بزرگ مقیاس را با هدف ایجاد اشتغال و افزایش تولید با جدیت بیشتری دنبال کند.

ازهاری با انتقاد از عملکرد برخی بانک ها، یادآور شد: بانک ها باید از برخوردهای سخت گیرانه با سرمایه گذاران پرهیز کرده و در مسیر تسهیل سرمایه گذاری حرکت کنند.

در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان با ارائه گزارشی از وضعیت شهرک های صنعتی استان، بیان کرد: طراحی شهرک صنعتی شماره ۲ سقز در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار در دست انجام است و دو محدوده ۳۰ و ۴۰ هکتاری نیز برای احداث شهرک های انرژی خورشیدی در نظر گرفته شده است.

حمیدرضا امانی گفت: فاز دوم ناحیه صنعتی صاحب در حال آماده سازی است و توسعه شهرک های صنعتی نقش مهمی در جذب سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید دارد.

وی همچنین به یکی از چالش های مهم این حوزه اشاره کرد و افزود: تأمین آب پایدار شهرک صنعتی سقز نیازمند ۷۰ میلیارد تومان اعتبار است.

در این جلسه، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز نیز با طرح مطالبات و دغدغه های اقتصادی منطقه، اظهار کرد: بازگشایی بازارچه سیف، جانمایی و احداث ساختمان گمرک، اخذ مجوز واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها و قرار گرفتن آن در فهرست اقلام کولبری از مطالبات جدی شهرستان است.

ضیاالدین نعمانی ادامه داد: واردات پارچه از گمرک سیف با تعرفه پایین، اخذ مجوز قطعی صادرات و واردات کالا و همچنین واردات ژنراتور برای تأمین برق واحدهای تولیدی از طریق این گمرک باید در دستور کار قرار گیرد.

وی یادآور شد: تأمین و ذخیره سازی کالاهای اساسی در شهرستان، توزیع گسترده این اقلام در روستاها، واردات گوشت قرمز و مرغ منجمد، جلوگیری از خام فروشی معادن، واگذاری معادن غیرفعال و راه اندازی مجدد کارخانه ذوب آهن از دیگر موارد مورد تأکید است.

فرماندار ویژه سقز همچنین به برخی مسائل حوزه خدمات و درمان اشاره کرد و بیان کرد: توزیع عادلانه دارو در مراکز تأمین اجتماعی، رفع کمبود دارو در مراکز جامع سلامت روستایی، حل مشکلات تسهیلات سرمایه گذار مجموعه تصویربرداری آتیه و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی باید پیگیری شود.

نعمانی با اشاره به سایر نیازهای زیرساختی و اقتصادی شهرستان، گفت: احداث روستا بازار، ایجاد دومین میدان میوه و تره بار، حمایت از سرمایه گذار نیروگاه CHP و راه اندازی نیروگاه گازی در شهر صاحب، تسریع در آماده سازی شهرک صنعتی شماره ۲، تأمین آب پایدار نواحی صنعتی، واگذاری زمین و تسهیلات به سرمایه گذاران شهرک های خورشیدی و تعیین تکلیف شهرک های گلخانه ای چاغرلو از دیگر مطالبات است.

وی افزود: تسریع در پاسخ به استعلامات سرمایه گذاری، واگذاری تسهیلات بانکی به نانوایی ها برای دوگانه سوز کردن آن ها، تجهیز آزمایشگاه گمرک، افزایش اختیارات شهرستان ها، افزایش سهم گندم وارداتی برای کارخانه های آردسازی و آنالیز نان برای تعیین قیمت جدید نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

بیست وسومین جلسه قرارگاه اقتصادی کردستان در حالی در سقز برگزار شد که مجموعه ای از مطالبات زیرساختی، بانکی و تجاری با هدف رونق تولید، توسعه مبادلات مرزی و بهبود وضعیت معیشتی مردم منطقه مورد بررسی و تأکید قرار گرفت.