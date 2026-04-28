قبوض نجومی گاز در کردستان اصلاح شد

به گزارش کرد پرس، در پی دریافت مراجعات گسترده مردمی، چه به صورت حضوری و چه از طریق سامانه رسیدگی به شکایات (درگاه ۱۳۶)، مبنی بر افزایش غیرمتعارف مبالغ قبوض گاز مشترکین خانگی، این موضوع در اولویت کاری بازرسی کل استان قرار گرفت.

بررسی های میدانی، تحلیل مستندات و پیگیری های اداری، به همراه ارسال نامه هشدار رسمی به شرکت گاز، نشان داد بخشی از قبوض صادره به دلیل بروز خطای سیستمی در فرآیند محاسبه بهای گاز، با افزایش چشمگیر و ارقام نادرست برای تعداد قابل توجهی از مشترکین همراه بوده است؛ مسئله ای که موجب نگرانی و نارضایتی عمومی شده بود.

پس از احراز این اشکال، محمدامین حیدری، بازرس کل استان کردستان با تأکید بر صیانت از حقوق مردم و حفظ اعتماد عمومی، دستوراتی فوری مبنی بر اصلاح قبوض گاز صادر کرد.

این اقدامات شامل اصلاح کامل و بدون تأخیر قبوض، اعمال محاسبات صحیح برای دوره مصرف، رفع فوری اشکالات فنی و سیستمی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار، اطلاع رسانی شفاف از سوی شرکت گاز و ارائه گزارش اصلاحات به بازرسی کل است.

وی همچنین بر استمرار نظارت دقیق، برخورد قاطع با هرگونه قصور احتمالی و پیگیری همه جانبه تا رفع کامل مشکل تأکید کرد.