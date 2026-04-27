کمپ آزادی در کویسنجق مورد هدف حمله پهپادی قرار گرفت

به گزارش کردپرس، روز دوشنبه ۲۷ آوریل ۲۰۲۶، کاوه بهرامی، عضو هیئت اجرایی و مسئول مرکز پیشمرگه‌های حزب دمکرات کردستان ایران، به رووداو گفت: «عصر امروز دو پهپاد کمپ آزادی را هدف قرار دادند؛ این کمپ محل اسکان زنان و کودکان پیشمرگه‌های حزب دمکرات است.»

به گفته کاوه بهرامی، «این حمله تلفات جانی نداشته و تنها خسارات مادی به‌جا گذاشته است.»

همچنین حوالی ساعت ۱۶:۰۰ عصر روز دوشنبه، یک حمله موشکی کمپ کومله در سورداش را هدف قرار داد و مخزن آب این کمپ مورد اصابت قرار گرفت.

به نوشته روداو، در همین رابطه، یکی از اعضای رهبری کومله گفت این حمله نیز تلفات جانی نداشته، چراکه کمپ به‌طور کامل تخلیه شده و هیچ خانواده‌ای در آن حضور نداشته است.

کمپی که در سورداش هدف قرار گرفته، محل مشترک خانواده‌های «کومله زحمتکشان کردستان ایران» و «کومله زحمتکشان کردستان ایران» است.