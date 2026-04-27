به گزارش کردپرس، کمیته قضایی انتخابات وابسته به شورای عالی قضایی، بر اساس شکایت جناح زرگته جنبش تغییر، تعیین دانا احمد مجید به‌عنوان دبیرکل این جنبش را لغو کرد.

جناح زرگته نیز عضویت دانا احمد مجید را که به‌عنوان دبیرکل جنبش تغییر انتخاب شده بود، باطل اعلام کرد. این تصمیم بر اساس شکایت همین جناح صادر شده و روز پنج‌شنبه ۲۳ آوریل اعلام شده است.

در متن این حکم آمده است: «عضویت دانا احمد مجید بر اساس یک وکالت‌نامه بوده که از سوی نوشیروان مصطفی، دبیرکل پیشین جنبش، به او داده شده بود. پس از درگذشت نوشیروان مصطفی در ۱۹ مه ۲۰۱۷، آن وکالت‌نامه فاقد اعتبار شده و هرگونه پیامد حقوقی مبتنی بر آن نیز باطل تلقی می‌شود، از جمله عضویت دانا احمد مجید.»

در تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۲۶، در کنفرانس جناح کردسات جنبش تغییر در کرکوک، دانا احمد مجید به‌عنوان دبیرکل این جنبش انتخاب شد، اما جناح زرگته این نتیجه را نپذیرفت.