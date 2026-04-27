پرواز ارومیه - استانبول هفته آینده ازسرگرفته می شود

به گزارش کردپرس، عظیم طهماسبی روز دوشنبه در آیین برقراری مجدد پروازهای فرودگاه ارومیه که با حضور استاندار آذربایجانغربی انجام شد، افزود: پرواز ارومیه - استانبول در روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته انجام خواهد شد.
او با بیان اینکه تمامی الزامات ایمنی و استانداردهای لازم برای از سرگیری پروازها در فرودگاه ارومیه فراهم شده است، اضافه کرد: نخستین پرواز بعد از توقف انجام پروازها در ایام جنگ رمضان و شرایط آتشبس، ساعت ۱۰:۱۵ صبح امروز دوشنبه هفتم اردیبهشت از فرودگاه شهید باکری ارومیه به مقصد تهران انجام شد.
مدیرکل فرودگاههای آذربایجانغربی ادامه داد: دومین پرواز فرودگاه شهید باکری ارومیه امروز هفتم اردیبهشت در مسیر ارومیه-تهران و بالعکس در ساعت ۱۲ از تهران به سمت ارومیه و ساعت ۱۴ از ارومیه به تهران انجام خواهد شد.
او با اشاره به اینکه در مقطع کنونی، اولویت اصلی بر تداوم پایدار خدمات با بهرهگیری از ظرفیتهای فنی موجود متمرکز شده است اظهار کرد: فعالیتها با محدودیتهای مشخصی در تعداد پروازها و ساعتهای عملیاتی آغاز میشود و پروازها به صورت هفتگی و بر اساس مجوزهای سازمان هواپیمایی کشوری برنامهریزی، برقرار و اطلاعرسانی میشود.
طهماسبی با اشاره به اینکه رایزنی با شرکتهای هواپیمایی مختلف برای برقراری پروازهای جدید در حال انجام است، افزود: افزایش شمار پروازها به صورت تدریجی و بر اساس مجوزهای سازمان هواپیمایی کشوری انجام میشود تا در چهارچوب ظرفیتهای فعلی، بالاترین سطح خدمات به مسافران ارائه شود.
او همچنین از آمادگی ۱۰۰درصدی فرودگاه بین المللی شهید باکری ارومیه برای برقراری پروازهای حج تمتع امسال خبر داد و گفت: رایزنیها در این خصوص در جریان است و در حال حاضر، در انتظار دریافت مجوزهای لازم از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان حج و زیارت هستیم و به محض صدور مجوزهای مربوطه، اطلاعرسانی در این زمینه صورت خواهد گرفت.
