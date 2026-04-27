شکایت رسمی از مسرور بارزانی در دادگاه فدرال عراق بر سر پرونده نفت

به گزارش کردپرس، فشارهای حقوقی بغداد علیه اقلیم کردستان در پرونده نفت ادامه دارد و سەشنبه دادگاه فدرال اولین جلسه رسیدگی به شکایتی جدید علیه نخست‌وزیر اقلیم را برگزار خواهد کرد.

کانال ٨ نوشت: بر اساس جدول زمان‌بندی جلسات دادگاه عالی فدرال عراق، شکایتی با شماره ۱۱۶ علیه مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کردستان ثبت شده است. این شکایت توسط «عدی عواد کاظم»، رئیس فراکسیون صادقون در مجلس نمایندگان عراق ارائه شده و مقرر است سەشنبه ۲٨ آوریل اولین جلسه دادگاه برای بررسی این پرونده در بغداد منعقد گردد.

​محتوای شکایت و موانع صادرات نفت

در این شکایت‌نامه، از دادگاه درخواست شده تا نسبت به ابطال و نادرست بودن اقداماتی که مسرور بارزانی در خصوص صادرات نفت عراق در پیش گرفته، حکم صادر کند. این پرونده مستقیماً به موضوع صادرات نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه (که از خاک اقلیم کردستان می‌گذرد) مرتبط است و نخست‌وزیر اقلیم در آن به ممانعت از پیشبرد این فرآیند متهم شده است.

عدی عواد در شکایت خود خواستار صدور یک دستور فوری برای توقف اقداماتی شده است که مسرور بارزانی در مخالفت با صادرات نفت از طریق خط لوله مذکور اتخاذ کرده است.

شاکی درخواست کرده تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده در دادگاه، دستورات لازم برای لغو شروط و موانعی که از سوی نخست‌وزیر اقلیم اجرا می‌شود، صادر گردد.