مهار ۸۱۵ مورد آتش سوزی در سنندج/۲۸۱۳ عملیات امدادی انجام شد

به گزارش کرد پرس، بختیار شافعی در نشست خبری اظهار کرد: در مجموع ۲ هزار و ۸۱۳ مأموریت عملیاتی در سال گذشته ثبت شده که شامل ۸۱۵ مورد آتش سوزی و یک هزار و ۹۸۸ مورد عملیات امداد و نجات بوده است.

وی افزود: بیشترین موارد آتش سوزی مربوط به فضای سبز، مراتع و اراضی کشاورزی با ۳۷۱ مورد بوده و پس از آن آتش سوزی واحدهای مسکونی، خودروها و مراکز تجاری قرار دارند.

سرپرست سازمان آتش نشانی سنندج با اشاره به گستره عملیات ها گفت: ۲ هزار و ۷۶۵ مأموریت در محدوده شهری و ۴۸ مورد خارج از شهر انجام شده که نشان دهنده دامنه وسیع خدمات رسانی است.

وی درباره عملیات های امدادی نیز اظهار کرد: بیشترین مأموریت ها مربوط به حوادث آسانسور با ۸۸۰ مورد و سپس گرفتن حیوانات موذی با ۶۷۳ مورد بوده است.

شافعی با اشاره به آمار تلفات و مصدومان افزود: در مجموع حوادث سال گذشته، ۹۳ نفر مصدوم و ۲۰ نفر جان خود را از دست دادند که بیشترین تلفات مربوط به تصادفات بوده است.

وی در پایان بیان کرد: خودروهای عملیاتی آتش نشانی در ۵۲۲ مورد اعزام شده و در مجموع بیش از هزار و ۹۶۲ ساعت در محل مأموریت حضور داشته اند.