توزیع ۱۰۰ میلیارد ریال تجهیزات آموزشی در مدارس استثنایی کردستان

به گزارش کرد پرس، اقبال خانی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: این تجهیزات با هدف ارتقای کیفیت آموزش و توسعه خدمات توانبخشی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه در قالب کاروانی به استان ارسال و در بین مدارس توزیع شد.

وی افزود: اقلام توزیع شده شامل وسایل کمک آموزشی، تجهیزات توانبخشی تخصصی، ابزارهای سنجش و وسایل توسعه مهارت های حرکتی و شناختی است که بر اساس نیازسنجی دقیق تهیه شده اند.

رییس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با تأکید بر تأثیر این تجهیزات گفت: این امکانات نقش مؤثری در بهبود فرآیند آموزش و توانبخشی دانش آموزان ایفا می کند و زمینه ارائه خدمات تخصصی تر را فراهم می سازد.

وی همچنین به توسعه خدمات توانبخشی اشاره کرد و افزود: تجهیزات جدید موجب ارتقای کیفیت خدمات کاردرمانی و گفتاردرمانی شده و امکان ارائه خدمات رایگان و باکیفیت را در مدارس فراهم کرده است.

خانی یادآور شد: با تأمین این تجهیزات، گام مهمی در کاهش هزینه های درمانی خانواده ها و حمایت از دانش آموزان با نیازهای ویژه برداشته شده است.