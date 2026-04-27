۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۰

معرفی ۲ هزار مددجوی کردستانی به بانک ها برای دریافت تسهیلات اشتغال

سرویس کردستان - معاون توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی کردستان از معرفی ۲ هزار مددجوی تحت پوشش این نهاد به بانک های عامل برای دریافت تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش کرد پرس، پرویز ساعدی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: برنامه ریزی های حوزه اشتغال بر اساس نیازسنجی دقیق و بررسی ظرفیت های اقتصادی استان انجام شده و در همین راستا ۲ هزار طرح خوداشتغالی اجرا شده است.

وی با اشاره به هدف گذاری این طرح ها، افزود: پرداخت تسهیلات به مددجویان با هدف توانمندسازی اقتصادی و ایجاد فرصت های پایدار شغلی، از مرحله شناسایی تا مهارت آموزی و ورود به بازار کار دنبال می شود.

معاون توسعه کارآفرینی بهزیستی کردستان ادامه داد: این تسهیلات پس از طی مراحل آماده سازی شغلی شامل آموزش های روانی، اجتماعی و اقتصادی و متناسب با استعداد و علاقه متقاضیان پرداخت می شود.

ساعدی با بیان اینکه آموزش مهارتی مددجویان به صورت رسمی و غیررسمی انجام شده است، بیان کرد: افراد پس از طی دوره های مهارتی، وارد چرخه کسب وکار شده و زمینه استقلال مالی آن ها فراهم می شود.

وی جامعه هدف این طرح ها را شامل گروه های مختلف از جمله معلولان، زنان سرپرست خانوار و بهبودیافتگان عنوان کرد و یادآور شد: در سال گذشته با پرداخت بیش از ۳۷۷ میلیارد تومان تسهیلات به بیش از ۲ هزار نفر، کردستان در زمره استان های پیشرو در حوزه اشتغال زایی قرار گرفت.

