معرفی ۲ هزار مددجوی کردستانی به بانک ها برای دریافت تسهیلات اشتغال

به گزارش کرد پرس، پرویز ساعدی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: برنامه ریزی های حوزه اشتغال بر اساس نیازسنجی دقیق و بررسی ظرفیت های اقتصادی استان انجام شده و در همین راستا ۲ هزار طرح خوداشتغالی اجرا شده است.

وی با اشاره به هدف گذاری این طرح ها، افزود: پرداخت تسهیلات به مددجویان با هدف توانمندسازی اقتصادی و ایجاد فرصت های پایدار شغلی، از مرحله شناسایی تا مهارت آموزی و ورود به بازار کار دنبال می شود.

معاون توسعه کارآفرینی بهزیستی کردستان ادامه داد: این تسهیلات پس از طی مراحل آماده سازی شغلی شامل آموزش های روانی، اجتماعی و اقتصادی و متناسب با استعداد و علاقه متقاضیان پرداخت می شود.

ساعدی با بیان اینکه آموزش مهارتی مددجویان به صورت رسمی و غیررسمی انجام شده است، بیان کرد: افراد پس از طی دوره های مهارتی، وارد چرخه کسب وکار شده و زمینه استقلال مالی آن ها فراهم می شود.

وی جامعه هدف این طرح ها را شامل گروه های مختلف از جمله معلولان، زنان سرپرست خانوار و بهبودیافتگان عنوان کرد و یادآور شد: در سال گذشته با پرداخت بیش از ۳۷۷ میلیارد تومان تسهیلات به بیش از ۲ هزار نفر، کردستان در زمره استان های پیشرو در حوزه اشتغال زایی قرار گرفت.