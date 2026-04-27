بررسی ۲۲ اثر تاریخی کردستان در شورای ثبت/تأکید بر صیانت از اسناد زنده گذشته

به گزارش کرد پرس، علیرضا ایزدی در جلسه شورای ثبت آثار استان کردستان، گفت: پرونده های بررسی شده بیانگر غنای کم نظیر میراث فرهنگی استان کردستان است و این استان با برخورداری از ظرفیت های تاریخی و طبیعی، به یکی از مقاصد مهم گردشگری فرهنگی کشور تبدیل شده است.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از آثار تاریخی. افزود: هر بنا، محوطه یا تپه تاریخی، یک سند زنده از گذشته ماست و حفاظت از این اسناد، وظیفه ای ملی و بین نسلی است.

در ادامه این نشست، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان نیز با اشاره به روند پیگیری ثبت آثار، اظهار کرد: با همکاری بین بخشی و تلاش کارشناسان، درصدد هستیم این آثار ارزشمند هرچه سریع تر در فهرست ملی ثبت شوند تا از حمایت های قانونی برای مرمت و احیای آن ها برخوردار شوند.

پویا طالب نیا ادامه داد: ثبت ملی آثار، زمینه معرفی بهتر ظرفیت های فرهنگی استان به عموم مردم و گردشگران را فراهم می کند.

همچنین معاون میراث فرهنگی کردستان از بررسی تخصصی این پرونده ها خبر داد و بیان کرد: در این نشست علاوه بر بررسی ۲۲ پرونده تاریخی، موضوع تدقیق عرصه بنای تاریخی امین الاسلام در سنندج و تعیین عرصه و حریم غار تاریخی کرفتو نیز مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.