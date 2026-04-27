۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۱

پرواز ارومیه-تهران دوباره برقرار می شود

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی از برقراری دوباره پرواز در مسیر تهران–ارومیه–تهران خبر داد.

به گزارش کردپرس، عظیم طهماسبی در گفت‌وگو با خبرنگاران بیان کرد: این پروازها از روز دوشنبه، هفتم اردیبهشت‌ماه از سر گرفته می‌شود.

او افزود: پروازهای مدکورتوسط شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور انجام خواهد شد و شامل مسیر رفت و برگشت میان ارومیه و تهران است.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی  افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پرواز رفت ساعت ۷:۳۰ صبح از تهران به مقصد ارومیه انجام می‌شود و پرواز بازگشت نیز در همان روز، ساعت ۹:۳۰ از ارومیه به سمت تهران انجام خواهد شد.

 پروازهای فرودگاه ارومیه از اوایل اسفندماه و در پی وقوع جنگ اخیر متوقف شده بود. همچنین فرودگاه های ارومیه و  خوی١ فروردین ماه امسال مورد هدف موشکی اسرائیل قرار گرفته بودند/.

