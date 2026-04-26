مراسم پیاده روی سالمندان و بازنشستگان به مناسبت روز سنندج برگزار شد

به گزارش کرد پرس، این برنامه با هدف ترویج نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت سالمندان و پاسداشت روز سنندج، در فضایی صمیمی برگزار شد و شرکت کنندگان مسیر تعیین شده را به صورت گروهی طی کردند.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان در این مراسم با تبریک روز سنندج، با تأکید بر اهمیت توجه به سالمندان، آنان را از سرمایه های ارزشمند جامعه دانست و بر لزوم توسعه برنامه های حمایتی و فرهنگی برای این قشر تأکید کرد.

حسین رسولی همچنین بر نقش فعالیت های ورزشی همگانی در حفظ سلامت جسمی و روحی سالمندان تاکید کرد و برگزاری چنین برنامه هایی را گامی مؤثر در افزایش مشارکت اجتماعی و ایجاد نشاط در جامعه دانست.

در حاشیه این مراسم نیز برنامه های فرهنگی و خدماتی برای شرکت کنندگان ارائه شد که با استقبال سالمندان و بازنشستگان همراه بود.