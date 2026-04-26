به گزارش کردپرس، هیأتی از حزب دمکرات کردستان به مناسبت سی‌ویکمین سالگرد تأسیس جبهه ترکمانی، با محمد سمعان آغا، استاندار کرکوک و رئیس این جبهه، دیدار کرد.

در این دیدار که با هدف تبریک این مناسبت برگزار شد، هیأت حزب دمکرات با حضور در دفتر استاندار، سالگرد تأسیس جبهه ترکمانی را گرامی داشت و با استاندار جدید کرکوک گفت‌وگو کرد.

این دیدار در حالی انجام شده که پیش‌تر اظهارات رسانه‌ای حزب دمکرات نسبت به روند انتخاب استاندار کرکوک و توافقات مربوط به آن مطرح شده بود.

دیدار هیات حزب دمکرات کردستان با استاندار ترکمان کرکوک و اهدای دسته گل تبریک به او در حالی است که ضمن بایکوت کردن نشست هتل رشید و انتخاب ریبوار طه به عنوان استاندار کرد کرکوک، در دو سال گذشته هیچ تعاملی با این استاندار کرد نداشتند.