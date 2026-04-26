۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۱

صدور هشدار نارنجی هواشناسی در آذربایجان غربی/رگبار و تندباد در راهند

سرویس آذربایجان غربی- رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی از ورود سامانه جدید بارشی به استان طی امروز یکشنبه خبر داد.

به گزارش کردپرس، مهدی صابری با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی افزود: با تشدید فعالیت این سامانه، رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد گاهی شدید در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

او با اشاره به فعال شدن این سامانه از یکشنبه ٦ اردیبهشت ماه اضافه کرد: منطقه اثر این سامانه همه نقاط استان است و فعالیت آن تا اواخر وقت چهارشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت.

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی درباره اثرات این سامانه هشدار داد که آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتمال آسیب به سازه‌های سبک و نیمه‌کاره، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید و اختلال در ترددهای شهری و جاده‌ای و همچنین احتمال وقوع بهمن در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

او بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی، اجتناب از سفرهای غیرضروری، احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای، و اطمینان از استحکام سازه‌های سبک و موقت باید جدی گرفته شود. همچنین رعایت توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی نیز ضروری است.

