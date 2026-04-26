صدور هشدار نارنجی هواشناسی در آذربایجان غربی/رگبار و تندباد در راهند

به گزارش کردپرس، مهدی صابری با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی افزود: با تشدید فعالیت این سامانه، رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد گاهی شدید در سطح استان پیشبینی میشود.
او با اشاره به فعال شدن این سامانه از یکشنبه ٦ اردیبهشت ماه اضافه کرد: منطقه اثر این سامانه همه نقاط استان است و فعالیت آن تا اواخر وقت چهارشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت.
رییس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی درباره اثرات این سامانه هشدار داد که آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها، احتمال آسیب به سازههای سبک و نیمهکاره، لغزندگی جادهها، کاهش دید و اختلال در ترددهای شهری و جادهای و همچنین احتمال وقوع بهمن در ارتفاعات پیشبینی میشود.
او بر ضرورت آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها، پرهیز از فعالیتهای کوهنوردی، اجتناب از سفرهای غیرضروری، احتیاط در ترددهای شهری و جادهای، و اطمینان از استحکام سازههای سبک و موقت باید جدی گرفته شود. همچنین رعایت توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی نیز ضروری است.
