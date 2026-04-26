به گزارش کردپرس، جمال حلاج زاده افزود: در راستای حفظ سلامت شهروندان و مسافران نوروزی، طرح تشدید نظارتهای بهداشتی با جدیت کامل توسط کارشناسان مجرب واحد سلامت محیط و کار مرکز بهداشت مهاباد از ۱۱ اسفندماه سال ۱۴۰۴ تا مورخه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۲۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی،آشامیدنی و خوراکی فاسد و تاریخگذشته به ارزش ریالی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال کشف و از چرخه توزیع خارج و معدوم شد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهاباد با تأکید بر استمرار این نظارتها گفت: این بازدیدها بهصورت دورهای و سرزده انجام میشود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی که سلامت عمومی جامعه را تهدید کند بدون هیچگونه اغماضی با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
او ادامه داد: کارشناسان واحد سلامت محیط و کار مرکز بهداشت شهرستان مهاباد به صورت منظم و در قالب تیمهای بازرسی تمامی مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و همچنین اماکن عمومی را تحت نظارت دقیق قرار میدهند.
حلاج زاده با بیان اینکه در طی بازرسی های انجام شده برای تعدادی از متخلفین پرونده قضایی تشکیل شده و به مراجع ذیصلاح ارسال شده تاکید کرد: از عموم مردم تقاضا میشود در زمان خرید مواد غذایی به تاریخ تولید و انقضا و پروانه بهداشتی محصولات توجه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز عرضه مواد غذایی،مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ اطلاعرسانی کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به بررسی و برخورد با واحد متخلف اقدام شود/.
