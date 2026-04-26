جاذبه های تاریخی و گردشگری کردستان مستندسازی می شود

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: کردستان سرزمینی کهن و دارای سابقه تاریخی و فرهنگی دیرینه است که از قلعه های تاریخی و بناهای باستانی گرفته تا مناظر طبیعی خیره کننده و آداب و رسوم منحصر به فرد مردمانش، همه و همه ظرفیت فوق العاده ای برای تولید آثار مستند فاخر محسوب می شوند.

وی اظهار کرد: در همین راستا طرح مستندسازی جامع جاذبه های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این استان، با همکاری تیمی از مستندسازان حرفه ای و با هدف معرفی ابعاد ناشناخته و معرفی عمیق تر ظرفیت های بی نظیر کردستان به علاقه مندان داخلی و خارجی، انجام می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان افزود: این مستندسازی تنها یک اقدام آرشیوی نیست، بلکه ابزاری قدرتمند برای حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به نسل های آینده است.

طالب نیا ادامه داد: با معرفی و مستندسازی جاذبه های گردشگری و تاریخی استان می توانیم گام های موثری برای توسعه پایدار گردشگری، ایجاد فرصت های شغلی و ارتقای اقتصاد محلی برداریم.

وی هدف از این طرح را دستیابی به اطلاعاتی دقیق، جامع و کاربردی عنوان کرد و یادآور شد: امیدواریم با ارائه تصاویر و اطلاعات مستند و غنی، بتوانیم توجه طیف وسیعی از گردشگران، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به فرهنگ و تاریخ را به سوی کردستان جلب کرده و جایگاه این استان را به عنوان مقصدی برجسته در صنعت گردشگری کشور تثبیت کنیم.