کرد پرس- «عبدالباری عطوان» تحلیلگر سرشناس جهان عرب و سردبیر روزنامه رای الیوم در یادداشتی تحلیلی با طرح این پرسش که چرا ایران «حلقه نجات» برای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا فراهم نمی‌کند، به بررسی نشانه‌هایی پرداخته که به گفته وی حاکی از گرفتار شدن ترامپ در «باتلاق جنگ» است.

وی در ابتدای تحلیل خود می‌نویسد، آنچه از وضعیت «آرامش شکننده» در جبهه درگیری‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران برمی‌آید، این است که ترامپ به‌دنبال خروج سریع از این بحران است؛ بحرانی که با نقش‌آفرینی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم اشغالگر و کابینه‌اش شکل گرفته است.

عطوان تأکید می‌کند که تمامی روش‌های ترامپ، از جمله تشدید بی‌سابقه لحن تهدیدها، نه‌تنها به نتیجه نرسیده بلکه موجب افزایش انسجام و مقاومت ایران شده است.

او سپس ۶ نشانه اصلی برای اثبات این ادعا مطرح می‌کند و می‌نویسد: نخست، عقب‌نشینی نسبی ترامپ از ادبیات تند و تهدیدآمیز است؛ ادبیاتی که پیش‌تر شامل تهدید به «گشودن درهای جهنم» و نابودی زیرساخت‌های ایران بود. این تغییر پس از پایان بی‌نتیجه دور نخست مذاکرات در اسلام‌آباد و پافشاری ایران بر مواضع هسته‌ای خود رخ داد.

دوم، واکنش شتاب‌زده کاخ سفید به سفر سید «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران به پاکستان است. به نوشته عطوان، واشنگتن تصور می‌کرد این سفر در راستای مذاکره با آمریکا است، اما ایران با اعلام اینکه این سفر ارتباطی به مذاکرات ندارد، ترامپ را ناامید کرد.

سوم، توقف ادعاهای آمریکا درباره وجود شکاف در رهبری ایران است. عطوان می‌نویسد که پیش‌تر واشنگتن مدعی اختلاف میان جریان‌های مختلف در ایران بود، اما پاسخ‌های رسمی ایران این ادعاها را رد کرده و بر وحدت تصمیم‌گیری تأکید داشته است.

چهارم، توقف مذاکرات به‌دلیل عدم عقب‌نشینی ایران از مواضع خود، به‌ویژه در زمینه حق غنی‌سازی اورانیوم و حفظ ذخایر آن در داخل کشور است.

پنجم، پاسخ عملی ایران به فشارهای آمریکاست؛ از جمله اقداماتی که به گفته عطوان در واکنش به تحریم‌ها و تهدیدها صورت گرفته و نشان‌دهنده تغییر موازنه به‌نفع تهران است.

ششم، تمدید یک‌جانبه آتش‌بس از سوی ترامپ بدون درخواست ایران است؛ اقدامی که به اعتقاد این تحلیلگر نشان‌دهنده نگرانی واشنگتن از تشدید درگیری و آمادگی ایران برای ادامه جنگ است.

عطوان همچنین به اختلافات داخلی در ساختار نظامی آمریکا اشاره کرده و نوشته است که برخی ژنرال‌های ارشد با ورود به جنگ جدید مخالف هستند و این اختلافات حتی به استعفای برخی مقامات منجر شده است.

وی در ادامه تأکید می‌کند که ایران برخلاف آمریکا عجله‌ای برای پایان دادن به بحران ندارد، چراکه در حال دفاع از حاکمیت و منافع خود است و تهدید ایران به گسترش دامنه درگیری و پاسخ نظامی، موجب تغییر موضع واشنگتن شده است.

این تحلیلگر در بخش دیگری از یادداشت خود، «بزرگ‌ترین اشتباه» ترامپ را ناآگاهی از واقعیت‌های تاریخی و جغرافیایی ایران و مقایسه نادرست آن با برخی کشورهای منطقه عنوان می‌کند.

عطوان در پایان اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند که ترامپ در شرایطی دشوار میان گزینه‌های محدود قرار گرفته و حتی برخی متحدان غربی نیز از او فاصله گرفته‌اند؛ وضعیتی که آینده سیاسی او را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.