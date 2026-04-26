تعویق مجدد نشست چارچوب هماهنگی شیعیان؛ احتمال معرفی بیش از یک نامزد به پارلمان

به گزارش کردپرس، چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه عراق، نشست خود برای تعیین نامزد پست نخستوزیری را که قرار بود شامگاه شنبه برگزار شود، به روز یکشنبه ۲۶ آوریل موکول کرد.
بر اساس گزارش شبکه «الرابعة» به نقل از یک منبع آگاه، این تعویق به دلیل عدم توافق میان طرفها بر سر مکانیزم انتخاب نامزد نخستوزیری صورت گرفته است؛ موضوعی که نشان میدهد اختلافات فراتر از اشخاص، به سطح قواعد تصمیمگیری نیز رسیده است.
به نوشته دراو میدیا، همزمان، همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، اعلام کرد چارچوب هماهنگی معیارهایی برای انتخاب نخستوزیر تعیین کرده که مهمترین آنها شامل مقبولیت ملی، پایبندی به دیدگاه مرجعیت دینی و تأمین منافع کشور است.
او تأکید کرد انتخاب نهایی باید بر اساس آرای انتخاباتی، تعداد کرسیهای پارلمانی و وزن نیروهای سیاسی در داخل پارلمان انجام شود.
در مقابل، مشرق فریجی از ائتلاف «بازسازی و توسعه» تأکید کرده که اساساً نشست امشب برگزار نشده و هیچیک از نامهایی که در فضای رسانهای مطرح میشوند، مورد توافق قرار نگرفتهاند.
تحرکات اخیر در حالی صورت میگیرد که پس از کنار رفتن نوری مالکی و محمد شیاع السودانی از رقابت، نامهایی مانند باسم بدری و احسان العوادی مطرح شدند، اما این گزینهها نیز نتوانستند اجماع لازم را کسب کنند.
در ادامه نیز اسامی دیگری از جمله حیدر العبادی و حمید الشتری وارد فضای رقابت شدهاند، بدون آنکه توافقی بر سر آنها شکل بگیرد.
به گفته ناظران، در صورتی که نشست روز یکشنبه نیز بدون نتیجه پایان یابد، احتمال دارد جریانهای شیعه با بیش از یک نامزد وارد پارلمان شوند و تصمیمگیری نهایی درباره نخستوزیری به نمایندگان واگذار شود.
