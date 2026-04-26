تعدادی از تالاب های آذربایجان غربی در مرحله سرریز قرار گرفتند

به گزارش کردپرس، حجت جباری با بیان اینکه تالاب‌های استان آذربایجان غربی زیستگاه منحصر به فرد گونه‌های گیاهی و جانوری بسیاری هستند، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حفاظت از این پهنه‌های آبی، تنها وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست نیست، بلکه مسئولیتی همگانی است که نیازمند مشارکت فعال تمامی اقشار جامعه، دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد است.



او به معضلات زیست‌محیطی چون خشکسالی، برداشت بی‌رویه از منابع آبی، و آلودگی‌ها اشاره کرد و گفت: امسال شاهد بارندگی‌های خوبی بودیم که تاثیر مثبتی بر وضعیت تالاب‌ها، از جمله دریاچه ارومیه، داشته است. این شرایط امیدوارکننده، فرصتی مغتنم برای یادآوری اهمیت حفظ محیط زیست و تجدید پیمان با طبیعت است. امیدواریم امسال با شعار «انرژی پاک، مرهم زخم زمین»، شاهد اقدامات عملی مؤثرتری در راستای احیای کامل تالاب‌ها و رفع آلودگی‌ها باشیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی بیان کرد: بخش عمده تالاب های استان بالای ۶۰ درصد آبگیری شده و تعدادی هم به صورت کامل احیا در مرحله سرریز قرار دارند.

جباری افزود: برای نمونه تالاب های مهاباد از جمله تالاب های بین المللی "کانی برازان" و "قوپی باباعلی" که سال گذشته خشک شده بود هم اکنون به صورت به کامل آبگیری شدند. او اضافه کرد: در حال حاضر از مجموع تالاب های سطح استان تنها تالاب یادگار لو نقده و قره قشلاق مهاباد به دلیل مشکلاتی که در مسیر آبگیری قرار دارند، تاکنون آبگیری محدودی داشته ولی مابقی تالاب ها یا ۱۰۰ درصد یا بالای ۶۰ درصد آبگیری دارند و طی روزهای آینده تکمیل ظرفیت خواهند شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، از اجرای طرح‌های احیا، پایش مستمر، و همچنین تلاش برای جلب مشارکت‌های مردمی در این زمینه خبر داد و گفت: از عموم مردم درخواست می شود با رعایت اصول زیست‌محیطی در زندگی روزمره خود، به ویژه در زمینه کاهش تولید زباله و مصرف بهینه منابع، در حفظ و اعتلای محیط زیست کوشا باشند.

