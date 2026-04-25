وزیر امورخارجه ایران با فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد

به گزارش کرد پرس، در این دیدار ژنرال عاصم ملک، مشاور امنیت ملی و رئیس سازمان اطلاعات ارتش، سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان و نیز غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران، امیری مقدم سفیر ایران در اسلام‌آباد و بقائی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز حضور داشتند.

سید عباس عراقچی وزیرخارجه جمهوری اسلامی ایران شب گذشته در بدو ورود به اسلام‌آباد از سوی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه، وزیر کشور و فرمانده ارتش پاکستان مورد استقبال قرار گرفت.

سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان پس از مراسم استقبال از عراقچی و هیات ایرانی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مشتاقانه در انتظار دیدارها و تعاملات سازنده‌مان هستم که با هدف تقویت صلح و ثبات در منطقه انجام خواهد شد.

همزمان اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: برای یک سفر رسمی وارد اسلام‌آباد پایتخت پاکستان شدیم. در این سفر دکتر عراقچی وزیر امور خارجه، با مقام‌های عالی‌رتبه پاکستانی در رابطه با تلاش‌های میانجیگرانه و مساعی جمیله آنها برای پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و برقراری صلح در منطقه رایزنی خواهد کرد.

وی تاکید کرد: هیچ دیداری بین ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده است. نظرات و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران به طرف پاکستانی منعکس می‌شود.