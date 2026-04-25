جنگ ها همیشه ملتِ ایران را متحد کرده اند

به گزارش کرد پرس، مجله «هالیوود ریپورتر» در گزارش ویژه ای در مورد جنگ و آخرین وضعیت سینمای ایران نوشت: دو ماه پس از جنگ در ایران، فیلمسازان احساس می کنند که از نظر فیزیکی مورد حمله قرار گرفته اند. این جنگ که شامل حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل می شود، به زیرساخت های غیرنظامی و سینمایی آسیب رسانده و باعث اختلال و کاهش درآمد گیشه شده است. فیلمسازان ایرانی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، توجه را به تخریب و کشتارِ انسانی آن جلب کرده اند.

انتقاد منصور جهانی از کشتارِ غیرنظامیان و آسیب به صنعتِ سینمای ایران

«منصور جهانی» خبرنگار مستقل و بین المللی سینما به عنوان صدایی در داخل کشور در گفت وگوی اختصاصی با مجله معتبر «هالیوود ریپورتر» از کشتارِ غیرنظامیان و تخریب، صدمه و همچنین آسیب به صنعتِ سینمای ایران انتقاد می کند.

این مجله آمریکایی در ادامه نوشت: با توجه به این که پایانی برای جنگِ جاری در ایران دیده نمی شود ـ هم ایران و هم ایالات متحده این هفته، کشتی هایی را که سعی در عبور از تنگه هرمز داشتند، توقیف کردند ـ فیلمسازان این کشور، از حملاتِ بمباران ایالات متحده و اسرائیل می گویند که خسارات گسترده ای به زیرساخت های غیرنظامی وارد کرده است.

در ادامه این گزارش ویژه درباره ایران آمده است: دو هفته پس از آتش بس لرزان و نامطمئن، نوعی وضعیت عادی به خیابان های تهران بازگشته است. «منصور جهانی» روزنامه نگار سینمای ایران، به «هالیوود ریپورتر» می گوید: «در مقایسه با روزهای اول جنگ، دوباره شلوغی و هیاهو در شهرها وجود دارد. مردم مشغول کار روزانه خود هستند؛ اما در جلسات و گفت وگوها، با یکدیگر درباره آخرین رویدادها و تحولات این جنگِ مخرب و غیرقانونی صحبت می کنند.»

گیشه سینمای ایران، به شدت تحتِ تأثیر جنگ قرار گرفت

مجله «هالیوود ریپورتر» در بخش دیگری از این گزارش اختصاصی خود درباره صنعتِ سینمای ایران نوشته است: اختلال در بخش سینما فوری بوده است. سینماهای سراسر کشور در آغاز جنگ، به مدت ۱۸ روز تعطیل شدند. در حالی که چندین سینما از آن زمان، بازگشایی شده اند.

تعداد محدودی فیلم نمایش می دهند، اکران سال جدید و نوروزی سینمای ایران که همواره به عنوان پرفروش ترین فصل سال سینما شناخته می شود، شامل؛ تعطیلات ۱۳ روزه که شروع آن از ۲۰ مارس هر سال است و معمولاً مهمترین فصل برای گیشه سینما محسوب می شود، به شدت تحتِ تأثیر قرار گرفته است. جهانی خاطرنشان می کند که «رکود جدی در گیشه» وجود داشته است.

دفتر مرکزی خانه سینمای ایران و سینمای تاریخی «شکوفه» مورد اصابت قرار گرفت

این مجله مطرح سینمایی در ادامه نوشته است: حملات هوایی همچنین مستقیماً به زیرساخت های صنعتِ سینمای ایران آسیب رسانده اند. دفتر مرکزی خانه سینمای ایران، بزرگترین صنفِ مستقل صنعتِ فیلم در ایران، مورد اصابت قرار گرفت و تا حدی تخریب شد.

سینمای تاریخی «شکوفه» در تهران، دو بار مورد حمله قرار گرفت و همچنان تعطیل است. همان طور که «منصور جهانی» برای اولین بار گزارش داد؛ خانه «عباس کیارستمی» کارگردان فقید ایرانی و خالق فیلم های «طعم گیلاس» و «کپی برابر اصل» نیز در حملات هوایی آسیب دید.

حملات هوایی به مراکز مستندسازی و آموزشی سینمایی آسیب رساندند

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: همچنین بر اثر حملات هوایی در این جنگ، ساختمان مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ایران ـ مستندسازی، مراکز آموزشی سینمایی از جمله؛ دفتر اصلی آموزش انجمن سینمای جوان ایران در تهران، دفتر انجمن سینمای جوان در شهر ایلام، مراکز فرهنگی و هنری و دفاتر فیلم در سراسر کشور نیز آسیب دیده اند.

در ادامه گزارش اختصاصی مجله «هالیوود ریپورتر» از جنگِ اخیر در ایران نوشته است: «منصور جهانی» فراتر از سینما، به کشتارِ گسترده تر جمعیت ایران در جنگ جاری اشاره می کند. او ادعا می کند: «خانه های تعدادی از بازیگران، فیلمسازان و ۹۰ هزار و ۶۳ واحد مسکونی از ایرانیانِ عادی و غیرنظامیان نیز هدف حمله قرار گرفته و آسیب دیده اند.»

اصغر فرهادی و گلشیفته فراهانی تجاوزِ مخرب به ایران را محکوم کردند

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: اوایل این ماه، «اصغر فرهادی» کارگردان ایرانی برنده دو جایزه اسکار برای فیلم های «جدایی نادر از سیمین» و «فروشنده» که فیلم جدیدش با عنوان «داستان های موازی» برای اولین بار در بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم «کن» به نمایش در خواهد آمد، از فیلمسازان جهانی خواست تا در برابر تخریبِ زیرساخت های غیرنظامی در ایران موضع بگیرند و از «هنرمندان و فیلمسازان در سراسر جهان خواست تا در این روزها و ساعات بحرانی، به هر طریق ممکن، صدایی برای متوقف کردن تجاوزِ مخرب» بمباران ایالات متحده و اسرائیل باشند، بمبارانی که به گفته او «نه تنها تخریبِ ساختمان ها، بلکه حمله ای به زندگی و کرامتِ انسانی بوده است». «گلشیفته فراهانی» بازیگر ایرانی فیلم های «پاترسون» Paterson و «درباره الی» نیز درخواست های مشابهی را مطرح کرده است.

مجله معتبر «هالیوود ریپورتر» در ادامه نوشته است: «منصور جهانی» در داخل ایران می گوید هیچ نشانه ای نمی بیند که این درگیری باعث تغییر سیاسی داخلی شود. او می گوید: «صرف نظر از نارضایتی های سیاسی، مردم ایران از مداخله خارجی به عنوان فرصتی برای سرنگونی دولت در کشورشان استقبال نکردند. جنگ ها همیشه، ملتِ ایران را متحد کرده اند.»