کاهش ۹ درصدی تردد جاده ای در کردستان/ثبت نزدیک به ۳ میلیون سفر در فروردین ۱۴۰۵

به گزارش کرد پرس، شهرام شکری در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: بر اساس داده های ثبت شده در سامانه های ترددشمار هوشمند، در مجموع ۲ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۳۰۶ تردد بین استانی در محورهای کردستان به ثبت رسیده که این رقم نشان دهنده کاهش ۹ درصدی نسبت به فروردین سال گذشته است.

وی با اشاره به وضعیت تردد وسایل نقلیه سبک، افزود: در این بازه زمانی، ۲ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۴۲۷ تردد روزانه مربوط به خودروهای سبک ثبت شده که در مقایسه با سال گذشته، ۱۱ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای کردستان درباره تغییرات ترافیکی در محورهای مختلف استان، اظهار کرد: محور بیجار–تکاب با رشد ۹ درصدی، بیشترین افزایش تردد را داشته است.

شکری ادامه داد: در مقابل، محور قروه–سنقر با کاهش ۳۸ درصدی، بیشترین افت ترافیک را در میان جاده های استان به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: این داده ها نقش مهمی در برنامه ریزی برای ارتقای ایمنی و مدیریت ترافیک در محورهای پرتردد ایفا می کند.