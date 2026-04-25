به گزارش کردپرس، در نشست مشترک رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با سزای اوچارماک وزیر تجارت و رئیسکل گمرک ترکیه، تصمیمات تحولآفرینی برای جهش مبادلات مرزی اتخاذ شد.
استاندار آذربایجانغربی در این نشست، با صدور دستورات ویژه برای رفع محدودیتهای ترخیص، بر حمایت تمامعیار از فعالان اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیت مرزها برای روانسازی زنجیره تأمین کالا تأکید کرد.
در این مذاکرات که در مرز مشترک بازرگان و گوربلاک انجام شد، دو کشور بر افزایش پذیرش روزانه کامیونها و تشکیل یک تیم کارشناسی مشترک برای رفع فوری موانع مرزی توافق کردند.
براساس مصوبات این نشست، منطقه آزاد ماکو به عنوان هاب تأمین کالاهای اساسی کشور تعیین و مجوز واردات تلفن همراه از این منطقه صادر شد.
همچنین مقرر شد جهت تسریع در تأمین نیازهای داخلی، گمرکات آذربایجانغربی جایگزین بنادر جنوبی برای ورود بخشی از کالاهای اساسی و استراتژیک کشور شوند.
در بخش دیگری از توافقات، بر تقویت تبادل الکترونیکی اطلاعات و هوشمندسازی رویههای گمرکی تأکید شد.
