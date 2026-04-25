سرخط خبرهای ۵ اردیبهشت خبرگزاری کردپرس

صلاح‌الدین دمیرتاش: تغییرات بزرگی در پیش روی ترکیه است

صلاح‌الدین دمیرتاش، سیاستمدار برجسته کُرد، در پیامی از زندان ادیرنه ضمن تأکید بر وقوع تغییرات بزرگ سیاسی در آینده نزدیک ترکیه، اعلام کرد که مبارزه برای دموکراسی وارد مرحله‌ای تازه و گسترده‌تر خواهد شد. او در دیدار با سران احزاب دم پارتی، CHP و TIP، با بیان اینکه اولویت اصلی او توقف درگیری‌ها و حفظ جان انسان‌هاست، تأکید کرد که خروج او از زندان ماهیتی سیاسی خواهد داشت و برای تضمین سودهی این تغییرات به نفع مردم و کارگران، بر ضرورت تقویت سیاست دموکراتیک و مبارزه‌ای سازمان‌یافته تأکید کرد.

چرا مظلوم کوبانی معاونت احمد الشرع را نمی پذیرد؟

مظلوم کوبانی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، پیشنهاد احمد الشرع برای تصدی پست معاونت ریاست‌جمهوری را با هدف اجتناب از مشارکت نمادین و فاقد قدرت واقعی رد کرد. این تصمیم راهبردی که ریشه در فقدان تضمین‌های روشن برای حقوق سیاسی کردها و حفظ اعتبار بین‌المللی کوبانی دارد، نشان‌دهنده اولویت «توافق سیاسی پایدار» بر «مناصب اجرایی صوری» است؛ چراکه پذیرش زودهنگام این سمت می‌توانست اهرم چانه‌زنی کردها در مذاکرات آینده بر سر مسائلی چون خودمدیریتی و تمرکززدایی را تضعیف کرده و جایگاه مستقل آن‌ها را در ساختار قدرت آینده سوریه به مخاطره بیندازد.