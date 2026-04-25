واردات روزانه ۳ هزار تن کالای اساسی به ایران از بنادر مرسین و اسکندرون

به گزارش کردپرس، جبارعلی ذاکری با اشاره به حساسیت شرایط کنونی تأمین کالا، اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی ما، تسهیل انتقال کالاهای اساسی به کشور است.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، از برنامههای راهبردی برای تقویت زنجیره تأمین کالاهای اساسی و توسعه زیرساختهای ریلی منطقه خبر داد.
او ادامه داد: با توجه به محدودیتهای ظرفیت مسیر ریلی فعلی که از دریاچه وان میگذرد، هماهنگیهای لازم با طرف ترکیهای صورت گرفته تا با فعالسازی همزمان دو فریبوت (ترمینال ساحلی) در بنادر مرسین و اسکندرون، امکان واردات روزانه تا ۳ هزار تن کالای اساسی از این مسیر فراهم شود.
مدیر عامل راه آهن کشور همچنین در ادامه به پیشرفت پروژههای زیرساختی منطقه آزاد ماکو پرداخت و از تکمیل مطالعات تکمیلی مسیر ریلی «مرند به چشمه ثریا» خبر داد.
ذاکری با اشاره به اینکه وقفه در این پروژه به دلیل دوران جنگ تحمیلی بوده است، تأکید کرد: این پروژه مورد پیگیری مستقیم رئیسجمهور قرار دارد و تفاهمات لازم نیز صورت گرفته است.
او اضافه کرد: اعتبارات مربوطه از محل تهاتر نفتی تخصیص یافته و طی روزهای آینده قرارداد آن منعقد خواهد شد. پیشبینی میکنیم ظرف دو ماه آینده، اخبار بسیار امیدوارکنندهای از روند اجرایی این مسیر ریلی منتشر شود.
