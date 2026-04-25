استاندار: مرزهای آذربایجان غربی معبری امن برای ورود کالاهای راهبردی

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در بازدید میدانی از مناطق مرزی و نقاط صفر مرزی استان که با همراهی جمعی از فرماندهان نظامی انجام شد، با اشاره به شرایط بسیار سخت جغرافیایی در ارتفاعات مرزی، افزود: رزمندگان دلاور مسیرهای صعبالعبور و برفی را برای رسیدن به پایگاههای عملیاتی بهصورت پیاده طی میکنند و این سطح از فداکاری نشانه ایمان راسخ آنان است.
او همچنین امنیت پایدار در مرزهای آذربایجان غربی را بستر اصلی توسعه اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: امنیت مرزها را مدیون ایثار رزمندگان در سختترین شرایط اقلیمی هستیم.
استاندار آذربایجان غربی بر تبیین ابعاد ایثارگری نیروهای مسلح برای افکار عمومی نیز تأکید کرد و افزود: کلمات در وصف فداکاری فرماندهان و سربازانی که در شرایط اقلیمی خشن، وظیفه خطیر فرماندهی و حفاظت را برعهده دارند قاصر است.
رحمانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مرزبان، بر تعهد دولت برای حمایت از نیروهای مستقر در مناطق مرزی تأکید کرد.
