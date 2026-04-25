گمرک گوربلاک ترکیه در مرز با ایران افتتاح شد

«آرین پارماکسیز» در مراسم افتتاح این گمرک در کشور ترکیه که با حضور مقامات ایرانی همراه بود، اظهار کرد: این مرز فقط یک گذرگاه نیست بلکه رگ لجستیک اقتصادی برای ترکیه محسوب می‌شود.

او با اشاره به ارتقاء تعاملات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: سالانه ۲۰۰ هزار کامیون ترانزیتی از این گذرگاه مرزی تردد داشت که امسال با ارتقا خدمات این میزان در سه ماه اخیر به ۴۵ هزار کامیون ترانزیتی رسید.

این مقام مسئول جمهوری ترکیه با اشاره احداث مدرن این گمرک، گفت: معتقدیم که گمرک فقط در ساختمان‌های شیک خلاصه نمی‌شود، بلکه باید این مدرن بودن در سرعت بخشی به خدمات دهی نیز نمایان شود.

«ریلات هیسارچی اوغلو» رییس اتاق بازرگانی ترکیه نیز گفت: تقویت مسیر ترانزیتی با ایران ضروری بوده و دستور کار قرار دارد.

او اظهار کرد: امروز با ناامنی رخ داده در تنگه هرمز، می‌توان به رونق بیش از پیش گذرگاه‌های زمینی تمرکز کرد.