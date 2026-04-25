به گزارش کردپرس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: «می‌توانیم تأیید کنیم که ارسال دلار آمریکا به عراق به صورت موقت به حالت تعلیق درآمده است.»

وی افزود: «ایالات متحده برخی از فعالیت‌های مرتبط با همکاری‌های امنیتی با عراق را به‌طور موقت متوقف کرده است، اما همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم که امنیت ملی آمریکا را تقویت می‌کند، ادامه دارد.»

​این اقدام اولین بار چهارشنبه گذشته توسط روزنامه «وال استریت ژورنال» منتشر شد که در آن به مبلغی حدود ۵۰۰ میلیون دلار پول نقد برای عراق اشاره شده بود. این مبلغ، درآمد حاصل از فروش نفت عراق است که در حساب بانک فدرال نیویورک نگهداری می‌شود.

​رسانه‌های آمریکایی اشاره کرده‌اند که این اقدام بخشی از فشارهای آمریکا بر بغداد است تا گروه‌های مسلح نزدیک به ایران را محدود کرده و آن‌ها را از حمله به نیروها و منافع آمریکا در منطقه بازدارد.

​با این حال، «مظهر محمد صالح»، مشاور اقتصادی و مالی نخست‌وزیر عراق، در همان روز اعلام کرد که این مشکل مربوط به کاهش پروازها و بسته شدن فرودگاه‌هاست، نه تغییر در سیاست‌های ایالات متحده.

وی تأکید کرد که حواله‌های الکترونیکی برای مقاصد تجاری و تأمین اکثریت مطلق دلار همچنان به روال سابق برقرار است و هیچ تأثیری نپذیرفته است.