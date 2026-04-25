۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۹

۷.۹ همت برای تأمین کالابرگ مردم کردستان هزینه شد

سرویس کردستان - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از هزینه کرد ۷.۹ هزار میلیارد تومان (همت) برای تأمین کالابرگ مردم استان خبر داد و گفت: بیش از ۶ هزار بازرسی در حوزه توزیع کالابرگ انجام شده است.

برهان صلواتی در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس، گفت: با تلاش مجموعه مدیریتی استان، در تأمین و توزیع کالاهای اساسی هیچ مشکلی وجود نداشت و فرآیند توزیع کالابرگ به صورت منظم انجام شد.

وی با اشاره به نظارت های انجام شده، افزود: بیش از ۶ هزار مورد بازرسی در حوزه توزیع کالابرگ و همچنین بیش از ۵ هزار بازرسی در زمینه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در سطح استان انجام شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به وضعیت جامعه کارگری استان، اظهار کرد: بیش از ۲۲۰ هزار کارگر کردستانی تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند و در حوزه های مختلف از جمله خدمات شهری، برق، آب، نانوایی ها و واحدهای تولیدی فعالیت دارند.

صلواتی نقش کارگران را در توسعه جامعه محوری دانست و ادامه داد: کارگران تنها محدود به یک بخش خاص نیستند، بلکه در تمامی عرصه های خدماتی و تولیدی نقش آفرین هستند.

وی همچنین به اقدامات ایمنی در محیط کار اشاره کرد و یادآور شد: در سال گذشته، با توسعه آموزش ها، افزایش بازرسی ها و فرهنگ سازی، میزان مرگ ومیر ناشی از حوادث کار در استان ۳۵ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان بیان کرد: تعداد دوره های آموزشی نیز از ۱۹ هزار به ۳۰ هزار دوره افزایش یافته که نقش مهمی در ارتقای ایمنی محیط های کاری داشته است.

کد مطلب 2794960

