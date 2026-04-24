به گزارش کردپرس، نشست چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه عراق که شامگاه جمعه ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ در دفتر همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق برگزار شد، بدون دستیابی به توافق درباره نامزد پست نخست‌وزیری به پایان رسید.

هدف اصلی این نشست، نهایی کردن نامزد تصدی ریاست شورای وزیران بود، اما اختلافات میان جریان‌های سیاسی بار دیگر مانع از رسیدن به توافق نهایی شد و تصمیم‌گیری در این خصوص به نشست روز شنبه موکول شد.

این در حالی است که طبق قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور موظف است ظرف ۱۵ روز پس از انتخاب، نامزد نخست‌وزیری را مأمور تشکیل دولت کند و شنبه ۲۵ آوریل، آخرین مهلت قانونی برای این اقدام به شمار می‌رود.

این نشست در ادامه رایزنی‌های پیشین چارچوب هماهنگی برگزار شد؛ نشستی که دومین گردهمایی پس از انتخاب رئیس‌جمهور عراق محسوب می‌شود. با این حال، در نشست قبلی نیز جریان‌های شیعه نتوانسته بودند بر سر گزینه نهایی به توافق برسند.

بر اساس ارزیابی ناظران سیاسی، رقابت اصلی برای تصدی این پست میان محمد شیاع السودانی، نوری مالکی و باسم بدری جریان دارد و برخی گزارش‌ها از برتری شانس بدری حکایت دارند.