بازداشت یک شهروند در اربیل به اتهام توهین به زائران شیعه

به گزارش کردپرس، وزارت داخله دولت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد یک شهروند به نام «عمر الجمال» به دلیل انتشار چند پست نامناسب در شبکه اجتماعی «ایکس» درباره زائران شیعه که به زیارت اماکن مقدس می‌روند، بازداشت شده است.

در این بیانیه آمده است که آزادی بیان و نوشتار در اقلیم کردستان در چارچوب قانون محفوظ است، اما این آزادی نباید به ابزاری برای توهین به هیچ‌یک از اقشار جامعه یا برهم‌زدن آرامش اجتماعی تبدیل شود.

وزارت داخله تأکید کرده است که بر اساس این اصل، فرد مذکور با دستور مقام قضایی و توسط نیروهای پلیس بازداشت شده و اقدامات قانونی لازم علیه او در حال انجام است.