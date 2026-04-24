۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۰

بازداشت یک شهروند در اربیل به اتهام توهین به زائران شیعه

سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزارت داخله دولت اقلیم کردستان از بازداشت یک شهروند در اربیل خبر داد که به‌دلیل انتشار مطالب توهین‌آمیز درباره زائران شیعه در شبکه اجتماعی «ایکس» تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.

به گزارش کردپرس، وزارت داخله دولت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد یک شهروند به نام «عمر الجمال» به دلیل انتشار چند پست نامناسب در شبکه اجتماعی «ایکس» درباره زائران شیعه که به زیارت اماکن مقدس می‌روند، بازداشت شده است.

در این بیانیه آمده است که آزادی بیان و نوشتار در اقلیم کردستان در چارچوب قانون محفوظ است، اما این آزادی نباید به ابزاری برای توهین به هیچ‌یک از اقشار جامعه یا برهم‌زدن آرامش اجتماعی تبدیل شود.

وزارت داخله تأکید کرده است که بر اساس این اصل، فرد مذکور با دستور مقام قضایی و توسط نیروهای پلیس بازداشت شده و اقدامات قانونی لازم علیه او در حال انجام است.

