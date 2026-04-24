به گزارش کردپرس، نشست چارچوب هماهنگی شیعه عراق برای تعیین نامزد پست نخست‌وزیری این کشور، شامگاه روز جمعه ۲٤ آوریل ۲۰۲٦ در دفتر همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، در بغداد آغاز شد.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که طبق قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور موظف است ظرف ۱۵ روز پس از انتخاب، نامزد نخست‌وزیری را برای تشکیل دولت معرفی کند و روز شنبه ۲۵ آوریل، آخرین مهلت قانونی در این زمینه به شمار می‌رود.

نشست امشب دومین گردهمایی چارچوب هماهنگی پس از انتخاب رئیس‌جمهور عراق است.

با این حال، در نشست قبلی، جریان‌های شیعه نتوانستند بر سر معرفی گزینه نهایی برای تصدی پست نخست‌وزیری به توافق برسند.

بر اساس ارزیابی ناظران سیاسی و رسانه‌ای عراق، رقابت اصلی برای این سمت میان محمد شیاع السودانی، نوری مالکی و باسم بدری جریان دارد، هرچند برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که شانس باسم بدری برای تصدی این پست بیش از دیگر گزینه‌هاست.

در همین حال، خبرنگار کردسات به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که دستیابی به اجماع در نشست امشب نیز قطعی نیست و اختلافاتی میان جریان‌های حاضر وجود دارد.