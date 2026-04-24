ظرفیت تجاری آذربایجان غربی گرفتار ساختارهای بروکراتیک/بازارچه سرو راه اندازی می شود

او با انتقاد از روند فعلی توسعه زیرساخت‌های گمرکی و بازارچه‌های مرزی افزود: صرف برگزاری جلسات و طرح پیشنهادات، بدون زمان‌بندی دقیق و ضمانت اجرایی، نمی‌تواند گرهی از مشکلات مرزنشینان باز کند، مرزنشینان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت عملی و تسهیل واقعی در فرآیندهای تجاری هستند.

ممکان خاطرنشان کرد: اگر مدیریت مبادلات مرزی به‌صورت هدفمند و با حذف موانع زائد اداری انجام نشود، نه‌تنها فرصت‌های صادراتی از دست می‌رود، بلکه معیشت ساکنان مناطق مرزی نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به نقش مبادلات مرزی در تأمین کالاهای اساسی گفت: هرچند در ماه‌های اخیر شاهد بهبود نسبی در تأمین و توزیع کالاها بوده‌ایم، اما تداوم این روند نیازمند تصمیمات جسورانه، تسریع در فرآیندها و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس کمیته امور مبادلات مرزی و مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی و گمرکات کشور ادامه داد: امروز مرزهای آذربایجان‌غربی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحول عملیاتی هستند و اگر این فرصت طلایی با تعلل و روزمرگی از دست برود، هزینه آن را هم مردم استان و هم اقتصاد کشور خواهند پرداخت.

او همچنین افزود: سال گذشته با پیگیری های مقام عالی استان از ظرفیت پیله‌وری به‌خوبی استفاده شد و ضروری است در سال جاری نیز از ظرفیت کولبری به‌صورت کامل و هدفمند بهره‌گیری شود تا فرصت‌های معیشتی برای مرزنشینان تقویت گردد.