باید به تجار قدرت بدهیم/ موانع مسیر واردات و صادرات رفع شود

به گزارش کردپرس، سیدسلمان ذاکر، نماینده ارومیه در مجلس در ارائه راهکار برای رونق حوزه واردات و صادرات کشور در شرایط کنونی، گفت: هم اکنون تعدادی از استان ها اعم از آذربایجان غربی، کردستان، خراسان و شمال کشور با چندین کشور مرز مشترک دارند که بعضی از این کشورها اصطلاحا اروپایی یا نیمه اروپایی هستند.

او تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور هنوز تحریم بوده و در شرایط جنگی هم قرار داریم می‌توانیم به تجار قدرت بدهیم و با رفع موانع موجود در مسیر واردات و صادرات، اراده آنها را تقویت کنیم تا از طریق این مرزها نسبت به مبادلات تجاری اقدام کنیم.

این نماینده مجلس دوازدهم، اظهار کرد: لازم است مسئولان مربوطه با حذف سختگیری برای ثبت سفارش ها یا اصرار بر شفاف سازی منشا ارزی، مسیر را برای ورود افراد به حوزه واردات هموار سازند و برای جلوگیری از هر گونه تخلف تنها بر نحوه واردات نظارت کنند تا کالاهای مورد نیاز مردم و واحدهای تولیدی و صنعتی تامین شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: شرایط کنونی کشور می طلبد که مسئولان نسبت به تغییر برخی رویه های سختگیرانه اقدام کرده و با روحیه جهادی پیرامون رفع مشکلات کشور تصمیماتی را اتخاذ کنند.