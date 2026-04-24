به گزارش کردپرس، دفتر روابط خارجی دولت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای که روز جمعه ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، اعلام کرد: «نگرانی عمیق خود را نسبت به اتهاماتی که اخیراً در برخی نهادهای قضایی و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، ابراز می‌کنیم؛ اتهاماتی مبنی بر اینکه برخی از افرادی که علیه آن‌ها حکم صادر شده، در اقلیم کردستان توسط دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر آموزش دیده‌اند.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «دولت اقلیم کردستان تمامی این اتهامات را رد می‌کند و بار دیگر تأکید می‌کند که هیچ پایگاه یا مرکز آموزش متعلق به دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر در اقلیم کردستان وجود ندارد. نسبت دادن چنین موضوعاتی به اقلیم کردستان بی‌اساس و به دور از واقعیت است.»