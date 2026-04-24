افزایش فشار بر انگلیس برای پیگیری وضعیت لاهور طالبانی

به گزارش کردپرس، روزنامه دیلی اکسپرس انگلیس در گزارشی با اشاره به بازداشت لاهور شیخ جنگی و برادرش، دو شهروند بریتانیایی در اقلیم کردستان عراق، از افزایش فشارها بر دولت لندن برای پیگیری وضعیت آنان خبر داد.

بر اساس این گزارش، «لاهور طالبانی» و «پولاد طالبانی» که تابعیت بریتانیا دارند، بیش از ۲۲۳ روز است بدون اعلام رسمی اتهام و بدون حضور در دادگاه در بازداشت به سر می‌برند و در اعتراض به ادامه این وضعیت، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

دیلی اکسپرس نوشت خانواده این دو نفر، عملکرد دولت بریتانیا و وزارت خارجه این کشور را در قبال پرونده آنان «ناکافی» و «منفعل» توصیف کرده‌اند. به گفته خانواده، این دو نفر در دوران نبرد با داعش در کنار نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و بریتانیا نقش‌آفرینی کرده بودند.

در این گزارش آمده است که لاهور طالبانی در گذشته با برخی مقام‌های ارشد بریتانیا از جمله ترزا می و کی‌یر استارمر دیدار داشته و در ساختار امنیتی اقلیم کردستان عراق مسئولیت داشته است.

خانواده بازداشت‌شدگان مدعی شده‌اند که این دو نفر در شرایط سخت و در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند و از دسترسی کافی به حقوق قانونی خود محروم هستند.

دیلی اکسپرس همچنین گزارش داد «پل کولر» نماینده پارلمان بریتانیا، در نامه‌ای به وزارت خارجه خواستار بررسی فوری این پرونده و اقدام برای آزادی این دو نفر شده است.

وزارت خارجه بریتانیا نیز در واکنش اعلام کرده است که از دو شهروند بازداشت‌شده خود حمایت کنسولی به عمل می‌آورد و با مقام‌های محلی در تماس است.

این گزارش نشان می‌دهد که موضوع بازداشت لاهور طالبانی و برادرش به یکی از پرونده‌های مورد توجه رسانه‌ای و سیاسی در بریتانیا تبدیل شده و فشارها بر دولت لندن برای پیگیری وضعیت آنان در حال افزایش است.