۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۸

افزایش فشار بر انگلیس برای پیگیری وضعیت لاهور طالبانی

سرویس جهان-روزنامه دیلی اکسپرس انگلیس گزارش داد لاهور و پولاد طالبانی، دو شهروند بریتانیایی بازداشت‌شده در اقلیم کردستان عراق، پس از گذشت ۲۲۳ روز حبس بدون تفهیم اتهام و برگزاری دادگاه، در اعتراض به ادامه بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده‌اند. این موضوع انتقادها از عملکرد دولت انگلیس را افزایش داده است.

به گزارش کردپرس،  روزنامه دیلی اکسپرس انگلیس در گزارشی با اشاره به بازداشت لاهور شیخ جنگی و برادرش، دو شهروند بریتانیایی در اقلیم کردستان عراق، از افزایش فشارها بر دولت لندن برای پیگیری وضعیت آنان خبر داد.
بر اساس این گزارش، «لاهور طالبانی» و «پولاد طالبانی» که تابعیت بریتانیا دارند، بیش از ۲۲۳ روز است بدون اعلام رسمی اتهام و بدون حضور در دادگاه در بازداشت به سر می‌برند و در اعتراض به ادامه این وضعیت، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
دیلی اکسپرس نوشت خانواده این دو نفر، عملکرد دولت بریتانیا و وزارت خارجه این کشور را در قبال پرونده آنان «ناکافی» و «منفعل» توصیف کرده‌اند. به گفته خانواده، این دو نفر در دوران نبرد با داعش در کنار نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و بریتانیا نقش‌آفرینی کرده بودند.
در این گزارش آمده است که لاهور طالبانی در گذشته با برخی مقام‌های ارشد بریتانیا از جمله ترزا می و کی‌یر استارمر دیدار داشته و در ساختار امنیتی اقلیم کردستان عراق مسئولیت داشته است.
خانواده بازداشت‌شدگان مدعی شده‌اند که این دو نفر در شرایط سخت و در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند و از دسترسی کافی به حقوق قانونی خود محروم هستند.
دیلی اکسپرس همچنین گزارش داد «پل کولر» نماینده پارلمان بریتانیا، در نامه‌ای به وزارت خارجه خواستار بررسی فوری این پرونده و اقدام برای آزادی این دو نفر شده است.
وزارت خارجه بریتانیا نیز در واکنش اعلام کرده است که از دو شهروند بازداشت‌شده خود حمایت کنسولی به عمل می‌آورد و با مقام‌های محلی در تماس است.
این گزارش نشان می‌دهد که موضوع بازداشت لاهور طالبانی و برادرش به یکی از پرونده‌های مورد توجه رسانه‌ای و سیاسی در بریتانیا تبدیل شده و فشارها بر دولت لندن برای پیگیری وضعیت آنان در حال افزایش است.

