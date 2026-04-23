به گزارش کردپرس، مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه‌های شخصی‌شان در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند:

«‏در ایران ما تندرو و میانه‌رو وجود ندارد. ‏همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب، متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. ‏یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایرانِ عزیزتر از جان.»

همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در ایکس نوشت:

«‏یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایرانِ عزیزتر از جان. متجاوز جنایتکار پشیمان خواهد شد.»