به گزارش کردپرس، مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحههای شخصیشان در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند:
«در ایران ما تندرو و میانهرو وجود ندارد. همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب، متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایرانِ عزیزتر از جان.»
همچنین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در ایکس نوشت:
«یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایرانِ عزیزتر از جان. متجاوز جنایتکار پشیمان خواهد شد.»
