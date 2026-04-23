به گزارش کردپرس، سعید کریمی در جریان بازدید استاندار کرمانشاه از سامانه گرمسیری سرپل ذهاب با تشریح جزئیات فنی این پروژه عظیم اظهار کرد: سامانه گرمسیری در مجموع حدود ۳۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان را تحت پوشش قرار می‌دهد که پیش از این، ۵۰ درصد این زمین‌ها کاملاً دیم بوده و مابقی نیز با منابع آبی ناپایدار مدیریت می‌شدند که با ورود این سامانه، پایداری منابع آبی تضمین شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی کرمانشاه با اشاره به تخصیص ۱۱ هزار هکتار از این اراضی به طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری تصریح کرد: یکی از بخش‌های درخشان این پروژه، ایجاد واحدهای تولیدی و باغات مدرن است. در حال حاضر ۲ هزار هکتار از این اراضی در اختیار هلدینگ ماهان قرار دارد که عملیات تبدیل آن به باغات مدرن خرمای تجاری و گردوی پکان با سرعت در حال انجام است و مابقی اراضی این بخش نیز در مسیر واگذاری به سرمایه‌گذاران توانمند قرار دارد.

کریمی با تأکید بر اینکه تاکنون ۱۸ هزار هکتار از مجموع کل پروژه به بهره‌برداری رسیده و در اختیار کشاورزان بومی قرار گرفته است، افزود: مشاهدات میدانی حاکی از یک انقلاب واقعی در کشاورزی شهرستان‌های غربی است. سیمای منطقه از اراضی خشک و دیم به قطب تولید محصولات آبی تغییر یافته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تأمین اعتبارات لازم، کل ۳۳ تا ۳۴ هزار هکتار اراضی پیش‌بینی شده ظرف یک سال زراعی آینده به طور کامل زیر بار شبکه خواهد رفت که این امر منجر به افزایش بالغ بر ۱۰۰ هزار تنی تولیدات کشاورزی در استان کرمانشاه خواهد شد و تأثیری مستقیم بر معیشت خانوارها و امنیت غذایی کشور خواهد داشت.