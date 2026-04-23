به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی با اشاره به موقعیت استراتژیک این بازارچه اظهار کرد: مرز تیله‌کوه به دلیل دسترسی بسیار مناسب و نزدیکی به مرکز شهرستان و مرکز استان، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های صادراتی منطقه محسوب می‌شود که متأسفانه طی سال‌های اخیر بلااستفاده مانده بود.

وی ادامه داد: اکنون با بهره‌گیری از ظرفیت‌های "قانون تجارت مرزی" و اختیارات ویژه‌ای که دولت به استاندار واگذار کرده است، فعال‌سازی سریع این مرز را در دستور کار جدی قرار دارد.

استاندار کرمانشاه در این بازدید، دستورات ویژه‌ای را برای تکمیل زیرساخت‌های باقی‌مانده صادر کرد و افزود: طبق تعهد شرکت مخابرات استان، تمامی زیرساخت‌های فیبر نوری و سیستم‌های ارتباطی این بازارچه باید ظرف حداکثر دو هفته آینده تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

وی افزود: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مأموریت یافت تا عملیات آسفالت و هموارسازی بخش باقی‌مانده از جاده دسترسی به مرز را با قید فوریت به پایان برساند.

حبیبی تصریح کرد: با تلاش‌های فرمانداری، زیرساخت‌های اصلی شامل آب، برق و گاز مجموعه از پیش مهیا شده و آماده واگذاری به واحدهای مستقر در بازارچه است.

وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان‌دستگاهی، خاطرنشان کرد: به‌زودی نشستی تخصصی در مرکز استان با حضور تمامی مدیران دستگاه‌های متولی برگزار می‌شود تا آخرین هماهنگی‌ها برای بازگشایی رسمی مرز انجام شود.

مدیر ارشد استان در پایان تأکید کرد: فعال‌سازی مرز تیله‌کوه تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه گامی بزرگ در جهت رونق تجارت بین‌الملل، جهش تولید، ارتقای معیشت مرزنشینان و توسعه مبادلات ارزی کشور خواهد بود که برکات آن به زودی برای مردم منطقه ملموس می‌شود.