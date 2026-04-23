رهاسازی ١٢٧٨ میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه/سدهای بوکان و مهاباد بازوان اصلی بودند

به گزارش کردپرس، مجید رستگاری در گفت و گو با خبرنگاران افزود: سدهای بوکان و مهاباد بازوهای اصلی این زنجیره رهاسازی آب به دریاچه بودند.

او با اشاره به وضعیت منابع آبی استان در فروردین‌ماه امسال از رشد چشمگیر ۷۴.۹ درصدی بارش‌های سال آبی جاری و بهبود وضعیت ذخایر سطحی و تراز دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: بر اساس آمارهای دفتر مطالعات پایه منابع آب، بارش سالانه کل استان به ۳۶۷ میلی‌متر رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (۲۰۹.۸ میلی‌متر)، رشد ۷۴.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

رستگاری ادامه داد: در این میان، حوضه مرزی غرب (زاب) با ثبت ۱۰۲۱.۱ میلی‌متر و حوضه دریاچه ارومیه با ثبت ۳۷۵.۱ میلی‌متر بارش، وضعیت ذخایر استراتژیک استان را پس از سال‌ها خشکسالی پی‌درپی، تا حدودی تقویت کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با تأکید بر تغییر رویکرد از مدیریت مصرف به کنترل دقیق منابع آب زیرزمینی، از انسداد ۱۲۵۰ حلقه چاه غیرمجاز در سال گذشته که بیشترین میزان در سال‌های اخیر محسوب می‌شود، خبرداد.