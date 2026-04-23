استاندار: باید نقش ژئوپلیتیک آذربایجان غربی در اقتصاد ملی دیده شود

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی روز پنجشنبه در دیدار مدیرعامل بانک ملی و معاون وزیر اقتصادی و دارایی افزود: ظرفیتهای استان در حوزههای تجارت مرزی، کشاورزی مدرن و صنایع تبدیلی بی نظیر است.
او اضافه کرد: انتظار آذربایجانغربی از نظام بانکی و وزارت اقتصاد، اتخاذ نگاهی ویژه و متناسب با نقش ژئوپلیتیک این منطقه در اقتصاد ملی است.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به اولویتهای اجرایی دولت در استان ادامه داد: تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی و ارتقای شاخصهای رفاهی در قالب طرحهای عمرانی، نیازمند همراهی فعالانه و جسورانه بانکهای عامل، بهویژه بانک ملی است.
رحمانی با تأکید بر اینکه بانکها باید فرآیند تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل کنند، اظهار کرد: در مسیر رفع محرومیت و توسعه زیرساختها، نیازمند تزریق بههنگام منابع و افزایش اختیارات شعب استانی برای پاسخگویی به مطالبات مردمی و فعالان اقتصادی هستیم.
ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران و معاون وزیر اقتصاد نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد بانک ملی و سیاستهای وزارتخانه در حوزه پولی و مالی، بر آمادگی کامل جهت حمایت از طرحهای اولویتدار آذربایجانغربی تأکید کردن.
در این دیدار راهبردی که با هدف ارتقای توان مالی پروژههای عمرانی و اقتصادی استان برگزار شد، بر لزوم شکستن بنبستهای اعتباری و شتاببخشی به اعطای تسهیلات در حوزههای تولیدی و عمرانی تأکید شد.
